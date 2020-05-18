Влада Києва планує закупити партію громадського транспорту за завищеними цінами

Про сумнівну тендері у своєму Facebook розповів нардеп Олександр Ткаченко, пише Киеввласть.

Зовсім недавно міська влада Києва в рамках тендеру обрала пропозицію з ціною на 30% вище, ніж у іншого учасника торгів.

За словами Олександра Ткаченка, їх вибір припав на компанію "Неон Сіті Груп", чий кіпрський офшор контролюється нардепом IV, V, VI скликань Дмитром Святашем, який втік до Росії.

Нардеп попередив, що чергова афера століття може обійтися Києву в 1,5 млрд гривень.

"Дилер – “Неон Сіті Груп”, з яким попередні роки не співпрацювали. Звів всі факти і цифри, і ось яку схему вже довгий час проводив за очима киян. Почну з того, що замість 200 можна було купити 220 автобусів, адже в цей тендер намагався втрутитися постійний дилер – “Мазтранссервіс”. Він і запропонував на 20 автобусів більше за ті ж гроші. Але КМДА, судячи з усього, цікавить не кількість автобусів, а скільки грошей можна з цієї угоди розпорошити. До речі, буквально в лютому Віталій Кличко заявляв, що Київ має намір закупити не 200 і навіть не 220, а до 273 сучасних автобуса”, - стверджує Ткаченко.

За інформацією парламентарія, вітчизняні компанії вже зверталися до місцевої влади з пропозицією купити саме їх продукцію, щоб співробітникам могли на карантині вчасно виплачувати зарплату.

Ткаченко також додав, що комісія Київради з питань бюджету підтримала договір фінансового лізингу “Укргазбанком”. Але лізингоодержувач – власне “Київпастранс” вибирає не перевіреного постачальника – “Мазтранссервіс”, а якесь ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг”.

Раніше журналісти провели розслідування і з'ясували, що ТОВ “Автомобільна компанія “Укравтоторг” належить олігарху Дмитру Святашу, який перебуває в розшуку НАБУ за привласнення 1,1 млрд гривень “Укрсиббанку”.

"І що як тільки про це дізналися депутати Київради і підняли шум, власника терміново змінили. Тепер це кіпрський офшор “Неон Сіті Груп”. Але, як з'ясувалося, серед засновників “Неон Сіті Груп” є компанія ТОВ “ФАВ-Україна”, власником якої є мати олігарха Дмитра Святаша", - додав Ткаченко.

Нардеп також додав, що Віталій Кличко в терміновому порядку збирає профільні комісії, щоб депутати розглянули скандальну угоду.

"Час не оголошують, напевно, щоб ніхто з депутатів не підготувався. Сподіваюся, по-тихому таке рішення не протягнуть і антикорупційні органи займуться цим питанням. Головне, щоб не переплутали його кабінету з кабінетом чергового заступника, яким можна пожертвувати", - резюмував Ткаченко у своєму Facebook.

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