Учасники протесту висунули вимоги до президента України Володимира Зеленського під час акції біля його Офісу

Як повідомляє Politeka.net, деталі і кадри події опублікував Telegram-канал "Pavlovsky news".

25 травня близько двохсот людей зібралися біля Офісу президента підтримати Яну Дугарь, Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Вони зажадали, щоб Володимир Зеленський особисто з'явився на судові засідання по цій справі, коли фігурантам будуть вибирати запобіжного заходу (зараз Антоненко і Кузьменко перебувають під арештом). За словами українців, президент має взяти на себе відповідальність, як обіцяв на нещодавній прес-конференції.

Крім того, активісти, рідні та близькі обвинувачених просять забезпечити дотримання законів і принципу презумпції невинуватості. Протестувальники також вимагають покарати людей, які чинять тиск на суддів Печерського і Апеляційного судів.

Під кінець акції протестувальники запалили фаєри. Місцевість біля Офісу президента осветилась червоним, а над людьми піднявся густий дим. Учасники скандували: "Свободу політв'язням".

Після цього активісти організовано перемістилися до заднию Печерського суду (вулиця Володимирська 15). Їм оголосили, що судове засідання щодо Кузьменко перенесли на 21:30.

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