Російська мова в Україні допоможе повернути якомога швидше окуповані території

Подібну заяву зробив спікер Парламенту Дмитро Разумков, передає РБК.

За його словами, мовне питання на сьогоднішній день не має роз'єднувати суспільство, а сам закон має відповідати нормам Конституції.

"Ми не піднімали питання мови під час виборів, не піднімали в Раді. Я вважаю, що не треба брати питання, які роз'єднують суспільство. І сприйняття тих чи інших процесів на сході і заході кардинально різняться. Тим більше, на окупованому сході. Тому я особисто ніколи не будував кампанії навколо мови і вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо про мову, то закон про мову повинен влаштовувати всіх і відповідати Конституції", - впевнено заявив спікер Верховної Ради.

Разумков також спробував пояснити, чому в Україні потрібні квоти для російської мови, і як мовний закон може допомогти повернути окуповані російськими військами території.

"Я непогано розмовляю українською, і російською, іноді й англійською. Але якщо ми говоримо про певні процеси, то давайте згадаємо позицію наших зарубіжних партнерів. Що про нього сказала Венеціанська комісія? Є багато питань. Але гуманітарні питання повинні об'єднувати суспільство. Ви ніколи його не об'єднайте питаннями економіки або податків. Якщо ми говоримо про повернення тимчасово окупованих територій і людей, які там живуть, то це також один з механізмів комунікації з ними. І якщо ми будемо займати з тих чи інших питань, в тому числі історії, радикальні позиції, то це не додасть нам у переговорах", - резюмував спікер Парламенту в спілкуванні з журналістами.

Раніше Дмитро Разумков вже заявляв, що мовний закон в Україні має бути змінений так, щоб влаштовував інтереси всіх громадян.

"Ця проблема дійсно є, і на сьогодні ми її не врегулювали. Дуже багато людей у нас в країні говорять на різних мовах, і інтереси повинні бути враховані. Якщо прибрати з цього процесу політику і політиків... Тому що саме політики намагаються заробити бали не тільки мовою, але і на інших аспектах. Без цього було б знято багато проблем", - стверджував спікер Ради.

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