Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив на своїй сторінці у Facebook, що мовчання Максима Степанова з приводу продовження медичної реформи пояснюється його відвертою некомпетентністю.

«Особливо показова ситуація з Міністерством охорони здоров'я. Менш ніж за 10 місяців там вже третій міністр. Причому рівень компетентності нинішнього керівника серйозно навіть не обговорюється», - пише експерт.

Степанов вже три місяці перебуває на посаді міністра охорони здоров'я, пише Кушнірук, але досі свого бачення продовження медреформи так і не представив. При цьому лаяв реформу, розпочату Супрун, неодноразово. Втім, так само, як і його попередники, чиї прізвища тепер «можуть пригадати лише профільні експерти».

«Я далекий від думки, що усі напрацювання команди Супрун були бездоганні. Очевидно, що такі складні, багатошарові і довгострокові реформи не можна виписати бездоганно з першого разу. Вони потребують постійних коригувань і уточнень. Але цим хтось має займатися», - пише експерт.

Незважаючи на усі недоліки першого етапу реформи, другий її етап було розпочато першого квітня. Це є зобов'язанням України перед МВФ, яке було записано у відповідному Меморандумі, нагадує Кушнірук.

«Під оприлюдненим днями текстом Меморандуму про співпрацю з МВФ стоять підписи не тільки прем'єр-міністра, міністра фінансів і голови Нацбанку, а й президента України. У цьому меморандумі українська влада прямо визнає зобов'язання продовжити розпочату медичну реформу», - нагадує Кушнірук.

Хоча другий етап реформи формально вже запущений, конкретного бачення його втілення від Степанова ніхто досі не почув, тому що він не ходить на засідання профільного комітету Верховної Ради, про що нещодавно писав також політолог Кирило Сазонов. Чергове засідання Комітету має відбутися вже сьогодні, але чи прийде на нього міністр, досі невідомо.



