Президент України Володимир Зеленський вирішив скупатися в морі після запланованих заходів в Одесі

Президент України Володимир Зеленський 4 липня вирушив до Одеси з дводенним візитом. Після закінчення низки робочих зустрічей в перший день своєї подорожі, президент відправився на відпочинок в готель.

А вранці 5 липня його помітили на березі моря в чорних плавках біля готелю "Немо", в якому розмістився глава держави. Відео, на якому видно, як Володимир Зеленський і глава його Офісу Андрій Єрмак викупалися в морі біля готелю "Немо" з'явилося в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Схоже президентові України подобається поєднувати корисне з приємним: кожен візит в Одесу гарант намагається піти на пляж, щоб поплавати в морі. Нагадаємо, на цьому самому місці президент був раніше з Андрієм Богданом, який був головою ОП, це було за пів року до його звільнення.

"Цікаво, що Зеленський купався в минулому році 13 липня з тодішнім головою Офісу президента Андрієм Богданом на тому ж місці і спускався в море по тих же сходах. А майже через 7 місяців Богдана президент звільнив..." - йдеться у підписі до відео в Telegram-каналі "Політика Країни".

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський розкритикував владу Одеської області, яка не справляється зі своїми обов'язками, він обурився тим, що досі не прибрали затонулий танкер "Делфі".

"Я вам кажу свою особисту думку. З листопада танкер не прибирають - це ганьба для країни і для Одеси, зокрема. У нас зараз є остання дата, тому я вас дуже прошу до 20 числа приберіть це судно", – розпорядився президент.

Нагадаємо, що Зеленський після скандалу з Порошенком вразив українців заявою: «У нас на носі…».

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