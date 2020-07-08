"Слуги народу" готують черговий законопроект, в якому не зацікавлений Офіс президента

Про це пише УП.

Мова йде про законопроект, який дозволить простим голосуванням у Верховній Раді звільняти певного міністра.

Зараз нардепи скаржаться, що голови профільних міністерств всіляко ігнорують засідання комітетів у Раді, а раптом щось, то відразу біжать скаржитися в Офіс президента.

"Розумієте, зараз ми не можемо нічого зробити з конкретними міністрами. Ми можемо звільнити уряд, а до міністрів дістатися не можемо. І вони прямо на нас забили. Не відповідають на дзвінки, не приходять на комітети просто ігнорують. А якщо що, то біжать на Банкову скаржитися", - розповів один із нардепів "Слуги народу".

Серед близько ста ініціаторів цього законопроекту є прізвища голови ВРУ Дмитра Разумкова, голови фракції "СН" Давида Арахамії, Олександра Корнієнка та інших нардепів.

За умови, якщо Рада ухвалить цей документ, то парламентарії з 226 голосами можуть відправити у відставку будь-якого міністра. І така ініціатива нардепів розлютила Офіс президента, який не зацікавлений у прийнятті законопроекту.

"Єрмак телефонував керівникам фракції та комітетів, щоб парламент цей законопроект не розглядав, тому що він типу "дуже шкідливий". Ясно, що для Банкової шкідливий", - розповів ще один співрозмовник з "Слуги народу".

Раніше ми розповідали, що у Зеленського виступили на захист російської мови в Україні.

Про це заявив представник президента у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.

Іншим мовам, до яких відноситься і російська, в Україні потрібно дати гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності, впевнений нардеп.

"На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення - нова редакція, де будуть передбачені як раз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. В тому числі, мовної самобутності національних меншин і корінних народів", - зазначив нардеп.

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