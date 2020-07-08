"Слуги народу" готують черговий законопроект, в якому не зацікавлений Офіс президента
Про це пише УП.
Мова йде про законопроект, який дозволить простим голосуванням у Верховній Раді звільняти певного міністра.
Зараз нардепи скаржаться, що голови профільних міністерств всіляко ігнорують засідання комітетів у Раді, а раптом щось, то відразу біжать скаржитися в Офіс президента.
ЗНО-2020 на межі зриву, замість іспитів гребуть в армію: термінова заява МОН
Масштабна втрата пенсій, українців терміново попередили: "Впродовж 30 днів..."
Турецька Кардаш'ян звела з розуму розмірами бюста, земля йде з-під ніг: "Гарна перлина"
Українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки: "Вони реально най..."
"Розумієте, зараз ми не можемо нічого зробити з конкретними міністрами. Ми можемо звільнити уряд, а до міністрів дістатися не можемо. І вони прямо на нас забили. Не відповідають на дзвінки, не приходять на комітети просто ігнорують. А якщо що, то біжать на Банкову скаржитися", - розповів один із нардепів "Слуги народу".
Серед близько ста ініціаторів цього законопроекту є прізвища голови ВРУ Дмитра Разумкова, голови фракції "СН" Давида Арахамії, Олександра Корнієнка та інших нардепів.
За умови, якщо Рада ухвалить цей документ, то парламентарії з 226 голосами можуть відправити у відставку будь-якого міністра. І така ініціатива нардепів розлютила Офіс президента, який не зацікавлений у прийнятті законопроекту.
"Єрмак телефонував керівникам фракції та комітетів, щоб парламент цей законопроект не розглядав, тому що він типу "дуже шкідливий". Ясно, що для Банкової шкідливий", - розповів ще один співрозмовник з "Слуги народу".
Раніше ми розповідали, що у Зеленського виступили на захист російської мови в Україні.
Про це заявив представник президента у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський.
Іншим мовам, до яких відноситься і російська, в Україні потрібно дати гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності, впевнений нардеп.
"На сьогодні такого закону немає. Він, на моє переконання, повинен бути окремим законом. Або ж в закон "Про нацменшини" повинні бути внесені відповідні доповнення - нова редакція, де будуть передбачені як раз всі гарантії розвитку національної, культурної, етнічної самобутності. В тому числі, мовної самобутності національних меншин і корінних народів", - зазначив нардеп.
Нагадаємо, що Рада готується обкласти українців новою даниною
Також Politeka писала, що Порошенко пішов проти думки своєї партії в Раді