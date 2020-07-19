Новий законопроект, який зараз обговорюється депутатськими робочими групами, передбачає важливі зміни в діяльності Верховної Ради

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявила нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова. Закон про опозицію хочуть доповнити нормами про те, як повинна працювати коаліція.

"Однією з нагальних проблем сьогодні є підготовка закону, його готують зараз в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент вимагає змін не тільки в опозицію, але і в коаліцію", – наголосила нардеп.

За словами Третьякової, повинна бути сформована велика організаційна частина коаліційної угоди, в якій буде розписано, яким чином політичні сили будуть домовлятися працювати в Раді.

"Слуга" впевнена, що саме це допоможе налагодити в парламенті співпрацю між депутатами різних фракцій і "уникнути бійок і негативних явищ в парламенті". Третьякова назвала це "великою парламентською реформою", яка ще не виписана.

Раніше ми повідомляли, Галина Третьякова відмовилася складати мандат після своєї заяви про дітей "низької якості". За її словами, критика за ці слова є не більш ніж "організованою кампанією" проти неї.

Більш того, вона перерахувала свої заслуги на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Така заява скандального нардепа не на жарт розлютила громадськість.

"Так її і питати ніхто не повинен! Вона вже повинна бути звільнена без права займати керівні посади! Мабуть президент її підтримує", "Шкода, що Президент не відреагував серйозним, заслуженим чином на страшні, кричущі висловлювання проти народу УКРАЇНИ", "Стерилізувати її, а простіше стерти з пам'яті", "Нічого тобі там робити. У Польщі, на завод. Попрацюй", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, новий Кабмін приголомшив українців рішенням: "Людям буде краще без вихідних".

Як повідомляла Politeka, в Раді назвали умову проведення виборів на Донбасі: "Поки не буде..."

Також Politeka писала, що скандальний «слуга» застосував мікрофон не за призначенням Раді, відео: «Квартал повинен підхопити»