Головному санлікарю Віктору Ляшку не соромно за жорсткий карантин, який був введений в Україні в березні 2020 року

Як передає Politeka.net, про це він заявив в ефірі телеканал Україна 24.

За його словами, на даний момент система охорони здоров'я України не має нічого спільного з тією, яка була на початку пандемії.

Ляшко зазначив, що тепер система готова надати допомогу всім зараженим китайським вірусом і тим, хто її потребує.

Більш того, головному санлікарю не соромно за жорсткий локдаун, який був введений в березні через пандемію китайського вірусу.

“Березень, квітень - ми бачимо по країні поодинокі випадки, бачимо Західну Європу з колапсом системи охорони здоров'я. Їх системам охорони здоров'я нікуди привозити і госпіталізувати людей, вірус новий, невідомо, як він себе поведе, Всі країни застосовують безпрецедентні заходи ... Чи соромно мені? Ніколи в житті мені не буде соромно за те, що ми в березні ввели карантинні обмеження", - додав Віктор Ляшко в ефірі українського телеканалу.

Раніше ми розповідали, як Україна постраждала від жорсткого карантину.

У Держстаті розповіли, що через пандемію в країні було зареєстровано рекордну кількість безробітних - понад 500 тисяч осіб.

Знизилися зарплати і надходження до бюджету, а в I кварталі 2020 року рівень реального валового внутрішнього продукту (ВВП) скоротився в Україні на 1,3% в річному вимірі.

Більш того, в I кварталі поточного року вперше з 2016 року великі та середні підприємства сформували чистий збиток у сумі 4,9 млрд грн. Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у I кварталі 2019 року.

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