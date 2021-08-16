Мінекономіки системно захищає інтереси вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, для чого використовуються усі наявні механізми

Про це стало відомо під час зустрічі заступника Міністра економіки України Сергія Теленика, а також фахівців департаменту зовнішньоекономічної діяльності та торговельного захисту Мінекономіки із представниками компаній та асоціацій, які презентують понад 40 галузей промисловості 13 серпня.

Сергій Теленик пояснив учасникам стратегічне бачення Міністерства щодо захисту інтересів галузей вітчизняного виробництва, а також – ознайомив із прийнятими рішеннями Президента, Уряду та РНБО у цій сфері.

"Україна потребує розвитку та інновацій. Мінекономіки завжди на боці виробників, які інвестують у виробництво продукції із високою доданою вартістю. Також ми підтримуємо розвиток бізнесу та створення нових робочих місць. На цьому шляху будемо діяти узгоджено із ключовими інститутами, які представляють інтереси високотехнологічних галузей", - наголосив заступник Міністра.

Він зазначив на важливості співпраці між державними органами та бізнесом. "Ми готові до регулярного діалогу з вітчизняними асоціаціями виробників для вирішення поточних питань і для оперативного реагування на виклики. Разом ми спроможні досягати окреслених результатів", - зазначив Сергій Теленик.

Учасники зустрічі високо оцінили дискусії і домовилися продовжити співпрацю. Захід відбувся на платформі Комітету Торговельної політики, захисту внутрішнього ринку та захисту конкуренції Федерації роботодавців України.