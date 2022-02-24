Як пише Politeka.net, Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення військової операції на території України. Після цього були зроблені удари по об'єктах української інфраструктури в містах Одеса, Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя та інших.
У мережі з'явилися кадри, що зараз відбувається в українських містах. У Києві люди почали масово стояти в чергах в аптеки і банкомати.
У Львові увімкнули сирену, яка повідомляє про повітряну загрозу.
Популярні новини заразПоказати ще
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
Зірка "Євробачення" Руслана приголомшила пророчими кадрами: "Ми зняли це рівно 10 років тому»
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
Також на просторах інтернету з'явилася карта всіх обстріляних місць.
На вулицях міст з'явилася бронетехніка.