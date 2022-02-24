Володимир Путін оголосив війну Україні, після чого почалися обстріли по українських об'єктах інфраструктури.

Як пише Politeka.net, Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення військової операції на території України. Після цього були зроблені удари по об'єктах української інфраструктури в містах Одеса, Харків, Київ, Дніпро, Запоріжжя та інших.

У мережі з'явилися кадри, що зараз відбувається в українських містах. У Києві люди почали масово стояти в чергах в аптеки і банкомати.

У Львові увімкнули сирену, яка повідомляє про повітряну загрозу.

Також на просторах інтернету з'явилася карта всіх обстріляних місць.

На вулицях міст з'явилася бронетехніка.