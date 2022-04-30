Росія оплатить Україні ленд-ліз і не тільки його.
Про це заявив політолог і співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко, коментуючи репліку спікера російської Держдуми В'ячеслава Володіна.
"Володін ниє, що Україні дорого доведеться платити за ленд-ліз США. Насправді, Володіну треба вити ще більше, тому що весь ленд-ліз Україні оплатить Росія. Оплатить не тільки ленд-ліз, але і все, що знищила. Прямий і непрямий збиток. Оплатить ціною свого рівня життя росіян і довгострокової перспективи самої Росії.
Росія зробила все, щоб виник постросійський мир. Світ - де не буде архаїчної агресивної химери, готую трощити і вбивати на догоду своїм кровожерливим фантазіям. Тепер це довгострокова мета України. Мета благородна, довгострокова і екзистенціальна. "В'язниця народів" повинна зникнути назавжди", - пише Юрій Романенко у себе в телеграм-каналі.
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