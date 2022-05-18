Введення в роботу ленд-ліза США прискорить поставки зброї в Україну до небаченого раніше темпу, прибравши всю бюрократію. А це в свою чергу змінить обстановку в зоні бойових дій. Про це повідомила тимчасово повірена у справах США Христина Квін.

За її словами, ленд-ліз помітно спрощує саму процедуру надання важкого озброєння іншій країні, тобто Україні. Адже використовуваний раніше алгоритм дій займає багато часу, яке для війни критично важливо.

День ЗСУ, день Збройних сил України, день Армії

Квін також зазначила, що у Вашингтоні розуміють, наскільки критична зараз ситуація для України, а тому роблять все, щоб з моменту подачі заявки до поставок зброї на фронт проходило якомога менше часу.

"З ленд-лізом все буде набагато швидше. Адже швидкість, з якою ми вже надали Україні зброю, безпрецедентна в порівнянні з минулим", – запевнила Квін, додавши, що процес передачі 90 одиниць гаубиць зайняв приблизно тиждень.

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