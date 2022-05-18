Введення в роботу ленд-ліза США прискорить поставки зброї в Україну до небаченого раніше темпу, прибравши всю бюрократію. А це в свою чергу змінить обстановку в зоні бойових дій. Про це повідомила тимчасово повірена у справах США Христина Квін.
За її словами, ленд-ліз помітно спрощує саму процедуру надання важкого озброєння іншій країні, тобто Україні. Адже використовуваний раніше алгоритм дій займає багато часу, яке для війни критично важливо.
Квін також зазначила, що у Вашингтоні розуміють, наскільки критична зараз ситуація для України, а тому роблять все, щоб з моменту подачі заявки до поставок зброї на фронт проходило якомога менше часу.
"З ленд-лізом все буде набагато швидше. Адже швидкість, з якою ми вже надали Україні зброю, безпрецедентна в порівнянні з минулим", – запевнила Квін, додавши, що процес передачі 90 одиниць гаубиць зайняв приблизно тиждень.
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