Дональд Трамп може обійняти посаду президента США, навіть якщо програє вибори у листопаді.

Про це пише журнал Politico з посиланням на обговорення серед конгресменів, партійних чиновників та експертів з конституційного права, які вважають, що Трамп може зберегти вплив на політичну ситуацію в країні, навіть якщо не переможе.

Експерти вказують на декілька можливих шляхів. Перший з них полягає в тому, що Трамп активно підриватиме довіру до результатів виборів, звинувачуючи опонентів у фальсифікаціях. Він може ініціювати судові розгляди, намагаючись оскаржити результати в ключових штатах. Це створить юридичний хаос і спроби затягнути визнання результатів.

Другим варіантом є тиск на державних чиновників, щоб ті не затверджували результати голосування. Хоча такий підхід не зупинить процес, він може вплинути на республіканців у Конгресі.

Третім сценарієм є звернення Трампа до республіканських законодавців у штатах з проханням призначити альтернативних вибірників. Якщо ці дії знайдуть підтримку у Конгресі, це може призвести до ситуації, коли демократи опиняться в меншості під час затвердження підсумків.

Нарешті, у разі, якщо жоден кандидат не отримає 270 голосів вибірників, вибір президента перейде до Палати представників, де республіканці можуть набрати необхідну кількість голосів. Ця процедура відома як "умовні вибори". Необхідно, щоб спікер Палати, наразі республіканець Майк Джонсон, не дозволив затвердити результати голосування. Тоді механізм "умовних виборів" вступить в дію, і кожна штатна делегація матиме один голос. Республіканці мають перевагу з 26 делегаціями.

Цей сценарій не є новим для американської політики. У 1824 році Палата представників також обирала президента, коли жоден кандидат не набрав достатньої кількості голосів вибірників. Тоді Джон Адамс став президентом, незважаючи на те, що Ендрю Джексон отримав більше голосів вибірників.

Джерело: politico.

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