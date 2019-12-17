Відома українська співачка Оля Полякова похвалилася розкішним вечірнім вбранням

цього разу Полякова позувала в шикарній сукні зі шлейфом. Смугасте плаття виглядає на співачці шикарно. Оля зайняла пікантну позу і виставила груди вперед. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одного разу на балу", - написала Полякова.

Під фото відзначився і Кіркоров, який написав "На Балі". Фанати теж вирішили прокоментувати знімок:

"Не, ну так не можна", "Королева, і не тільки ночі", "Дуже красива", "Цукерки вау", "Богиня", "Оля, ви як завжди чарівні", "Хороша електророзетка, якого виробника?", "Ну ви і красива", "Я вже писала Я пам'ятаю коли ти співала з Чаєм удвох .У чорному коротенькому платтячку.Ти не змінилася. Така ж красуня."

Раніше ми писали, що відомі українські співачки Оля Полякова, Тіна Кароль і солістка The Hardkiss Юлія Саніна зробили спільне фото.

Дівчата на фото геть забули про білизну і виставили свої принади напоказ.

На фото Кароль блискуче плаття з екстремальним декольте. Полякова розташувалася по центру в шикарному смугастому сукню, а декольте виявилося ще більше, ніж у Тіни. Найскромніша виявилася Юлія Саніна, яка була в сукні з відкритими плечима.

Фанати не змогли прокоментувати жаркий знімок, так як фото опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Повідомлялося, що очманіла Полякова задерла ноги і влаштувала шоу для дорослих прямо на сцені.

цього разу Полякова опинилася на музичному кулі, який підвішений до стелі. Знизу його тримають два чоловіки в костюмах коні. А у самої Олі досить відвертий одяг і довга фата з короною на голові.

"А ви готові до нового року?)", - написала Оля під знімком.

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