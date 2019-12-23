Чоловік відомої актриси Анастасії Заворотнюк зіткнувся з новими проблемами

Про це пише видання 360tv.

Так, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що близькі "прекрасної няні", яка активно бореться з онкологією, зіткнулися з новою проблемою.

Чоловікові Анастасії Заворотнюк Петру Чернишову нібито банки заблокували фінансові рахунки, на яких гроші акумулювалися на лікування російської зірки.

У соцмережах стверджують, що саме через великі пожертвування банки заблокували рахунки фігуриста, розцінивши транзакції як шахрайство.

Але директор Анастасії Заворотнюк спростувала цю інформацію і заявила, що сім'я російської актриси офіційно не оголошувала про збір грошей на лікування.

«А з чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Вашу маячню коментувати я не буду», — заявила Тетяна Попова в коментарі журналістам.

Зі слів директора актриси можна зробити висновок, що організацією "збору грошей" займалися шахраї в соціальних мережах. Але журналісти задаються питанням, чому тоді рахунки Петра Чернишова були заблоковані, враховуючи складну ситуацію з Анастасією Заворотнюк.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.