Артисти розповіли, як вони поступають під час бою курантів

Скоро пройде Новий рік, а значить не тільки прості українці, але й зірки вже приготувалися до зустрічі свята

Артисти розповіли, як проводять Новий рік під час зйомок шоу «Привіт, 20-ті!», яке пройде на телеканалі "Україна".

Так, співачка Оля Полякова розповіла, що в новорічну ніч, поки б'ють куранти, потрібно загадати чіткі бажання. Артистка завжди накидає важливе для себе в голові – щоб нічого не забути і за 12 секунд встигає вимовити це все у думках.

Інша співачка Злата Огневич - теж вірить, що загадувати потрібно під час бою курантів. Також одного разу вона писала бажання на папірці, спалювала його, попіл кидала в келих з шампанським і це все випивала.

Музикант Сергій Бабкін зізнався, що дружина, Сніжана, ввела в їх сім'ю традицію. Так, у 2010 році пара з дітьми буде разом святкувати 12-й раз Новий рік і дванадцятий раз на маленькому папірці вони напишуть 12 побажань.

Далі листки скручуються в трубочку, засовують в новорічні кульки (кожна своя).

У наступному році всі члени сім'ї дістають старі бажання і читають. Таким чином, видно, що збулося, а що - ні.

Співак DZIDZIO рекомендує загадувати бажання, але дуже уважно і обережно. За словами артиста, збувається все. А коли хтось не знає, що загадати, то треба вимовити - "веди мене".

"Веди мене, і повірте, воно іноді заведе куди краще, ніж те, що ви самі собі побажаєте! Тому що інколи ми собі бажаємо в маленьких рамках, а все може бути набагато ширше! Так що я бажаю, щоб у вас було всього багато!", – порадив співак.

Нагадаємо, Оля Полякова вразила своїм епатажним, але в той же самий час спокусливим видом.

Полякова блищала в білому платті, прикрашеному блискучими каменями і стразами. Спідниця наряду була прозорою, тому з легкістю можна розглянути довгі ноги зірки.

Раніше повідомлялося, що Злата Огневич випустила відвертий кліп на відому українську пісню.

Відеоробота стала своєрідною історією про життя співачки і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і проявляють себе вже у дорослому віці.

Нагадаємо, Злата Огневич зробила відверте зізнання: «Прокинулася з синцями і…».

Також повідомлялося, що Полякова вигнулась і засвітила своє головне достоїнство в сіточці.

Ще Politeka писала, що жена Бабкіна повністю роздяглася заради пікантне фото: "Лежали втрьох..."