Віра показала себе в ніжному образі – з легким макіяжем на обличчі і з безліччю прикрас

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва здивувала не лише знімком, який опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, але ще й різкою зміною іміджу

Співачка, як відомо, активно намагається продемонструвати своїм фанатам бездоганне відчуття стилю. Артистка при цьому не соромиться показати себе справжню, пише Рoliteka.net.

Цього разу Віра показала себе в ніжному образі – з легким макіяжем на обличчі і з безліччю прикрас з камінням і перлами. Волосся зірки розпущені, а сама вона позує лежачи на підлозі під час спеціальної фотосесії.

«Судячи з гороскопом на 2020 рік Водолії проведуть його в розкішних діамантах!! Значить буду сяяти - чого і вам бажаю 💎💎💎», – наголосила Віра, написавши посилання на товари, які рекламує.

Як і очікувалося, користувачі мережі вирішили залишити під постом безліч слів на адресу зірки:

«Урааа ! Я теж водолій , але смарагди і сапфіри люблю більше , на жаль...», «Ура! Такий прогноз мені подобається!!! Адже у нас з вами в один день День народження❤️», «Мені безумовно подобається гороскоп про Водоліїв😍», «Хороша і красива дівчина Віра і без діамантів прекрасна.А головне це краса всередині Віри.Я з нею не знайома правда близько.Але це видно по її висловлювань і відносин до людей», «Бідний Валера», «Де лежиш?) випадково, не на стрічці, біля каси👌😆», «Питання: змінюєте чоловікові? Канешн...».

Також артистка поділилася в "сториз" Instagram кадрами сімейної ідилії.

"Коли концерти кожен день в різних містах і раптом видається такий час з сім'єю… Безцінне", – підписала один з кадрів співачка.

10-річна дочка Брежнєвої, Сара, припала до плеча матері. Тут же на знімку видно чоловічу руку, що лежить прямо на груди артистки. По всій видимості, рука належить її чоловікові продюсерові Костянтину Меладзе. Дещо дивний жест, враховуючи, що зовсім поруч знаходиться його падчерка.

На іншому кадрі артистка похвалилася новорічною ялинкою. Також тут видно оздоблення її будинку. Високі стелі, сходи, меблі: все в ніжно-кремових і бежевих тонах.

Нагадаємо, Брежнева в прозорому боді показала себе у всій красі.

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