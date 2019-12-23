"Зараз я частіше оголяю свою..."

Аліна Гросу здивувала відвертою фотосесією в нескромном вбранні

Популярна українська співачка не соромиться демонструвати шанувальникам всі достоїнства своєї фігури. Як повідомляє Politeka, на цей раз Гросу поділилася цілою фотосесією у відвертому вбранні.

На знімках співачка з'явилася в чорному боді, що підкреслює її пишні форми. Пікантності фото додавало приглушене світло червоних неонових вогнів у темній кімнаті, де проходили зйомки.

«Я була в образі «черниці», була і стриманою, а іноді й відвертою (хоча, хіба можна назвати, у наш час, дівчину в купальнику - занадто відвертою? У «епоху» Кардашьян-Дженнер) .. Була я такою, тому що жінка (особливо творча) повинна бути завжди різною...повинна весь час експериментувати щоб зрозуміти і знайти себе..як в музиці і творчості, так і в образах... Зараз я частіше оголяю свою душу, ніж тіло.. але це зараз», - підписала знімки зірка.

Її прихильники почали коментувати фото.

«Аліна, Ні в якому разі нічого не міняй в собі, ти просто божествена!», «Вважаю, що у тебе класні сі**ки», «Вважаю черницею було краще», «Богиня», - пишуть люди.

Раніше Аліна Гросу показала фото казусу, що стався з нею на сцені.

На фото Аліна в чорно-білому платті і прозорим верхом засвітила свою груди. Сукня спустилося і груди виявилася видно. Партнери на сцені не розгубилися і одразу почали поправляти одяг співачці.

"#ТакВыкладываласьЧтоВсеВыложилось - Тепер це хештег під всі мої шизанутые фотки. Пропоную челлендж. Які у вас були казуси в житті? Признавайтесь.", - написала Гросу.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімком:

"А хлопці танцюристи не розгубилися", "Алінка, ти вогонь", "А де цю фотку знайти", "А без цензури буде краще. А так вогонь", "З такою фігуркою можна", "Ти ваще запалила я подивлюся", "Тема опуклостей, яка була відкрита в кліпі нарешті відкрилася".

Нагадаємо, Гросу посвітила грудьми на сцені, кадри не для дітей.

Як повідомляла Politeka, змарніла Гросу налякала мережу новим іміджем: "Боже, вже зовсім неприродно".

Також Politeka писала, що Гросу не втримала груди і засвітила зайве прямо на сцені.