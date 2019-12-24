7-ми місячний малюк Арчі закохав у себе весь світ

Як передає Politeka.net, в Твіттері на сторінці благодійної організації Тһе Queen's Commonwealth Trust, президентом і віце-президентом якої є герцоги Сасекські, з'явилася святкова листівка подружжя. Фото миттєво рознесли по мережі - і не дивно, адже на головному місці в кадрі - маленький син Меган Маркл і принца Гаррі Арчі. Так, малюк підповз до об'єктиву на четвереньках і мило закусив губу. В цей час на задньому фоні щасливі батьки щиро посміхаються, дивлячись на малюка. Так як це не просто фото, а "гіфка" - в кадрі використана анімація - світяться вогники.

"Просто поділимося наймилішою різдвяною листівкою від нашого президента і віце-президента, герцога і герцогині Сасекських. Всім щасливого Різдва!", - підписаний пост на сторінці організації.

Коментуючі вибухнули компліментами королівськіц сім'ї, Арчі зібрав найбільшу кількість захоплених відгуків.

"Король Арчі навіть успадкував прикус губи свого батька. Побережіться, дами, росте справжній королівський серцеїд"

"Король Арчі "вкрав" все шоу! 😍😍"

"Вони такі милі - все, але король Арчі забирає приз 🥰🥰🥰"

"Йому не потрібна "груди мами". Він справжній принц (очаровашка) ❤"

"Це така зворушлива новорічна листівка. Я так радий бачити, що герцог і герцогиня Сасекс (і Арчі) щасливі, здорові, процвітають і насолоджуються своїм святом в оточенні своїх улюблених. #MerryChristmas і щасливих свят для сім'ї Сасекс."

"Він намагається обійняти камеру?"

"Як ніби він хоче поцілувати когось"

"Як приємно бачити короля Арчі! Ця дитина принесе славу сім'ї та світу! У той час як його ім'я було оголошено в Віндзорському замку, над замком з'явилася веселка, що є доброю ознакою. 🥰"

Раніше ми повідомляли, в мережу злили різдвяну листівку герцогів Кембриджських. В кадрі Кейт Міддлтон, принц Вільям і троє їхніх дітей.

Голова сімейства з однорічним Луї сидить на старому мотоциклі з коляскою, Кейт стоїть по праву руку від принца, а його старший 6-річний син Джордж - по ліву, 4-річна Шарлотта сиділа у візку.

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Як повідомляла Politeka, Меган Маркл засвітилася з іншим, фото потрапило в мережу: «Гаррі це не сподобається»