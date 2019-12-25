Зірки нерідко вдаються до послуг пластичних хірургів, щоб зробити свій образ більш ідеальним
Знаменитості змінюють у собі багато чого, але хочеться виділити тих, хто зробив операції на носах.
Першою у списку опинилася російська співачка Крістіна Орбакайте, пише
Розкішна красуня-акторка Анджеліна Джолі також зважилася на ринопластику. Зірка звузила собі перегородку:
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Російська світська левиця Вікторія Боня також попрацювала над своїм органом:
Співачка Наталія Подольська зробила дві ринопластики поспіль:
Артистка Кеті Топурія розповіла, що зробила ринопластику за медичними показаннями.
Модель Вікторія Лопирьова теж вдалася до послуг фахівців:
Меган Фокс після ринопластики:
Дизайнер Вікторія Бекхем:
Нагадаємо, Крістіна Орбакайте оголосила в соцмережі, що глядачі побачать і почують в першу ніч прийдешнього року прем'єру – трек "Вона". Артистка показала публіці, в якому незвичному образі постала на ТБ.
Крістіна Орбакайте вибрала для "Новорічної ночі" спідницю міді з блискучою бахромою, чорну водолазку, поверх якої накинула "волохатий" кожушок неонового кольору з білими вставками. Зухвалим і сексуальним зробили образ чоботи-панчохи, які підкреслили стрункі ноги зірки.
Раніше повідомлялося, що голлівудська актриса, Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах.
Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня.
Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-човники. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.
Нагадаємо також, що зоряна пара Девід і Вікторія Бекхем хрестили своїх молодших дітей.
Перші знімки розкішного хрещення виклала на своїй сторінці в Instagram Вікторія Бекхем.
Наголошується, що важлива подія відбулася у Великобританії, неподалік від їх родового маєтку в місті Котсуолд.
Хрещеними батьками 14-річного Круза і 8-річної Харпер стали актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.
Нагадаємо, Орбакайте вразила волохатим вбранням: «зухвало і дивно»
Як повідомляла Politeka, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".
Також Politeka писала, що на весіллі принца Гаррі дружина Бекхема порушила важливу традицію: очевидці обурені.