Зірки нерідко вдаються до послуг пластичних хірургів, щоб зробити свій образ більш ідеальним

Знаменитості змінюють у собі багато чого, але хочеться виділити тих, хто зробив операції на носах.

Першою у списку опинилася російська співачка Крістіна Орбакайте, пише webinfo . Про ринопластику дівчина мріяла, мало не з дитинства. Вона довго вирішувалася, і, нарешті зробила операцію:

Розкішна красуня-акторка Анджеліна Джолі також зважилася на ринопластику. Зірка звузила собі перегородку:

Російська світська левиця Вікторія Боня також попрацювала над своїм органом:

Співачка Наталія Подольська зробила дві ринопластики поспіль:

Артистка Кеті Топурія розповіла, що зробила ринопластику за медичними показаннями.

Модель Вікторія Лопирьова теж вдалася до послуг фахівців:

Меган Фокс після ринопластики:

Дизайнер Вікторія Бекхем:

Нагадаємо, Крістіна Орбакайте оголосила в соцмережі, що глядачі побачать і почують в першу ніч прийдешнього року прем'єру – трек "Вона". Артистка показала публіці, в якому незвичному образі постала на ТБ.

Крістіна Орбакайте вибрала для "Новорічної ночі" спідницю міді з блискучою бахромою, чорну водолазку, поверх якої накинула "волохатий" кожушок неонового кольору з білими вставками. Зухвалим і сексуальним зробили образ чоботи-панчохи, які підкреслили стрункі ноги зірки.

Раніше повідомлялося, що голлівудська актриса, Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах.

Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня.

Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-човники. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.

Нагадаємо також, що зоряна пара Девід і Вікторія Бекхем хрестили своїх молодших дітей.

Перші знімки розкішного хрещення виклала на своїй сторінці в Instagram Вікторія Бекхем.

Наголошується, що важлива подія відбулася у Великобританії, неподалік від їх родового маєтку в місті Котсуолд.

Хрещеними батьками 14-річного Круза і 8-річної Харпер стали актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.

Нагадаємо, Орбакайте вразила волохатим вбранням: «зухвало і дивно»

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Також Politeka писала, що на весіллі принца Гаррі дружина Бекхема порушила важливу традицію: очевидці обурені.