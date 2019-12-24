Користувачі мережі рознесли в пух і прах російську балерину Анастасію Волочкову, яка вирішила станцювати "Кармен"

Як повідомляє Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram танцівниця розмістила невелике відео, на якому показала, як виконує танець «Кармен». (Щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця).

Однак передплатники не оцінили старання Волочкоой зазначивши, що це не танець, «а смикання психічно неврівноваженої людини».

Пропонуємо вам переглянути найцікавіші коментарі, які були залишені під відео.

«Посміялася від душі від ваших ковыляний 👍😆😆😆 Це не виступ балерини, це виступ тітки, яка дуже хоче танцювати і щиро вірить що може», «Жалюгідне видовище», «Аж пів ходором ходить😭», «Це танець коні Кармен?», «Важкувато. Не вистачає жіночності», «Да..., враження від перегляду просто гнітюче😢...слів немає хороших!», «Що вона робить? Який балет? Бігає немов молочниця по лузі👎», «від балетного минулого залишилася лише хороша розтяжка...», «це не танець,а смикання психічно врівноважену людину», «Не балерина,а яка-та кінь,дивитися жодного естетичного задоволення,а на рахунок заздрості,це не від великого розуму», «Пластики немає», - пишуть люди .

Раніше ми повідомляли, балерина поставила на вуха мережа знімком з актором Микитою Джигурдою. В кадрі Волочкова притиснулася до нього правою стороною, а той ніжно обійняв її за плечі - прям, як коханці. Таку ідею подали шанувальники артистки, щосили обговорюючи фото в її Instagram.

Також ми розповідали, Волочкова злякала "кібер-вбранням". Блискучий брючний костюм "а-ля робот" і незвичайний головний убір з антенами: нікого не залишили байдужими. Настя ніби вийшла з космічного корабля, представляючи інопланетну расу. Коментують не оцінили фантастичний образ Волочкової.

"О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", - писали в соцмережі.

Нагадаємо, скандальна Волочкова схопилася за сокиру

А ще Politeka писала, що розпусна Волочкова у відвертій сукні перевершила саму себе

Також Politeka повідомляла, що скандальна Волочкова шокувала зовнішністю у ванній