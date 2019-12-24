Скандальна російська співачка Анна Семенович засвітила принади у відвертому вбранні на виступі

Як повідомляє Politeka, знімки дівчина розмістила в Instagram.

«Зайчик втомилася і бажає всім спокійної ночі», - йдеться в повідомленні.

У той же час на іншому знімку Семенович демонструє величезні форми у відвертому вбранні, в якому дала виступ.

«Вважаю, рік закінчився відмінною роботою. Вінок під образ. Штучні квіти, але для сцени по-іншому ніяк. Спасибі за довіру», - підкреслюється в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Семенович виставила напоказ соковиті форми у відвертій червоному вбранні. Однак прокоментувати їх шанувальники співачки не змогли. Кадрами вона поділилася в Сторіс.

Як сообалось раніше, російська артистка Анна Семенович ніколи не приховувала свого головного достоїнства, так і приховати, напевно, не вийде.

Зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Анна з'явилася в темно-фіолетовому міні-сукня, запахнутом як халатик, і блискучих чобітках-ботфортах лілового відтінку. Справжньою родзинкою образу став аксесуар - пояс з написом "все збс", що потішило шанувальників артистки.

Семенович позує на тлі скляної стіни, піднявши одну руки вгору, а другу відвівши вбік. При цьому співачка закрила очі і еротично відкрила рот. А пікантний виріз на сукні змусив сотні чоловічих сердець битися частіше.

"Мої дорогі, мрійте, ставте цілі, хочете і отримуйте! У вас все вийде, все найкраще попереду 🍀 Ставте лайк і пишіть свої бажання в коментах і вони обов'язково збудуться 👇🏼", - підписала кадр Аня.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.