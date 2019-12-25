Галина Волчек вже протягом десятиліть не може позбутися своєї залежності

Про це пишуть Дні.

Як відомо, Галина Волчек дуже довгий час курить як паровоз і примудряється викурити за півгодини до чотирьох сигарет.

Від цієї залежності вона не змогла позбутися навіть, коли опинилася в інвалідному візку. І в цьому винна її подруга Алла Пугачова.

Волчек зізнається, що свою першу сигарету в день викурює тільки після сніданку.

"Це єдине розумне, що я з собою роблю. Я натщесерце не курю. Алла Борисівна Пугачова мене на мундштуки підсадила. Просто мундштучки, які щось шкідливе забирають. Я її люблю і їй вірю, вона дала мені трошки, а потім я почала сама купувати", - розповіла актриса один із секретів.

Варто відзначити, що згубна залежність почала проявлятися у Галини Волчек ще в юності.

"Ми з Наташею Ромм, дочкою знаменитого режисера Михайла Ромма, не просто дружили, а були як сестри, жили в сусідніх під'їздах. Еталоном краси, величності, жіночої чарівності для нас, 12-13-річних, була акторка Олена Кузьміна, дружина Ромма. Цей образ напівлежить завжди Кузьміній: одна рука підтримує голову, а інша тримає сигарету... Ми заворожено дивилися на неї, а потім вирішили підійти до дзеркала і приміряти на себе цей образ, подивитися, як він з'єднається з нами. І тоді я єдиний раз побачила, як тато плакав: він якраз побачив мене з сигаретою, а я не помітила, що він увійшов. Він страждав від мого куріння, але не міг мене щодня виховувати – він знімав кіно", - згадує актриса один з періодів свого життя, який їй дав серйозний поштовх.

Варто відзначити, що про шкоду куріння Галині Волчек розповідали не тільки дорослі. Наприклад, діти примадонни Алли Пугачової закликали її відмовитися від сигарет.

В соцмережах було опубліковано відео, на якому Ліза запитує у актриси, болить у неї нога, прикута до інвалідного крісла. Галина Борисівна підтверджує, що болить, а наа це Гаррі зауважує, що не можна палити. Волчек відповідає наступне: "Ти сказав, що не можна, ми і не куримо..."

Раніше ми повідомляли про те, що народну артистку СРСР Галину Волчек госпіталізували увечері 23 грудня в Москві. Коли приїхала швидка, вона була вже не в свідомості. Після госпіталізації артистку ввели в медикаментозну кому.

Галина Волчек перестала дихати самостійно ускладнень двосторонньої пневмонії. Її підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Артистка перебуває у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, передсмертне фото популярної актриси мережу облетіло: "Її любили багато...", лякаючий кадр.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася у сім'ї популярної російської співачки: «стан здоров'я моєї дочки…».

Також Politeka писала, що російську зірку терміново госпіталізували: «пережила атаку…», перші подробиці.