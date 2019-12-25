Міс Україна 2018 Леоніла Гузь показала ефектний кадр

На новому знімку артистка з'явилася практично без одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої манекенниці.

Новий студійний і, відповідно, професійний кадр вразив шанувальників моделі – на фото вона пронизливо дивиться прямо в об'єктив камери, ймовірно, дівчина повністю роздягнена і свою оголені груди вона прикрила волоссям, яке спадає з плечей.

Також в кадрі видніється коліно манекенниці, видно, що вона в чорних колготках або панчохах. Образ доповнив «помірний» макіяж:

«Доброї ночі)», - підписала Леоніла Гузь фото. Фани у відповідь пишуть:

«Неймовірна красуня»

«Вау, вогонь»

«Гаряче»

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка в минулому році стала "Міс Україна", показала фото топлес.

Знаменитість опублікувала фото в Instagram.

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

Повідомлялося, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.

Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

Леонілі 19 років і вона родом із Херсонської області. Замужем не була. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.

Нагадаємо, роздягнена Міс Україна показала розкішні форми у всій красі

А ще Politeka писала, що Леоніла Гузь відверто розповіла, що відбувається за лаштунками «Міс світу»

Також Politeka повідомляла, що українка Леоніла Гузь круто пролетіла