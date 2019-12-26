Шанувальники засмучені новиною про те, що актриса Анастасія Заворотнюк проведе Новий рік у лікарні

Про це пише Politeka.net.

Заради підтримки фанати створюють у соціальних мережах фан-групи, які присвячені "моій прекрасній няні".

В одній з таких груп з'явився знімок, що був зроблений у 2016 році на корпоративі телеканалу НТВ.

Як відомо, тоді НТВ розпочав співпрацю з главним Дідом Морозом в РФ: він приїхав до столиці з Великого Устюга і побував на вечірці, де з ним зустрілася Анастасія Заворотнюк.

Тоді ніякого раку у відомої актриси не було, а "прекрасна няня" була на піку своєї кар'єри, адже її тільки покликали на ранковий ефір на популярний телеканал.

На опублікованому знімку можна побачити, як Анастасія Заворотнюк сексуально звивається перед Дідом Морозом і його посохом. Помітивши спрямовані камери актриса вирішила виставити груди колесом і посміхнутися.

Раніше ми повідомляли про те, що судові пристави оголосили полювання на родичів Завоторнюк. Відомо, що зіркова сім'я накопичила борги, які тепер вимагають погасити.

Повідомляється, що у матері Заворотнюк є борг за квартиру в розмірі майже 46 тисяч рублів. Платежі за житло перестали надходити саме в той момент, коли з'явилася перша інформація про тяжку хворобу "прекрасної няні".

Згідно з рішенням суду, жінка в обов'язковому порядку зобов'язана погасити заборгованість. Такий вердикт феміда винесла ще в 2018 році, але судові пристави оголосили полювання лише зараз.

Також варто розповісти, що серйозна фінансова проблема обрушилася на Петра Чернишова. З'ясувалося, що банк заблокував рахунки чоловіка Анастасії Заворотнюк.

В соцмережах стверджують, що саме через великі пожертвування банки заблокували рахунки фігуриста, розцінивши транзакції як шахрайство.

Але директор Анастасії Заворотнюк спростувала цю інформацію і заявила, що сім'я російської актриси офіційно не оголошувала про збір грошей на лікування.

«А з чого ви взяли, що люди нам перераховували гроші? Де ви взяли таку інформацію? Ваш маячню коментувати я не буду», заявила Тетяна Попова в коментарі журналістам.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що молода дочка хвора на рак Заворотнюк показала несподіване фото зіркової матері.