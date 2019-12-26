Онука відомої співачки Софії Ротару показала, як виглядає її коханий

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram моделі Соні Євдокименко.

Так на нових кадрах, артистка, яка раніше показувала свого, ймовірно, бойфренда зі спини, зараз зважилася показати хлопця зблизька. На фото молоді люди виглядають щасливими, Соня в підписі до фото закликала всіх радіти, "сяяти" і посміхатися.

Шанувальники Соні визнали її бойфренда "симпатичним", деякі написали, що він "красунчик", єдине що - чоловік був у щільному сонцезахисті чорного кольору, тому його на фото видно, скажімо так, неповністю.

Сама Соня виглядає, втім, як і зазвичай, просто чудово - юна красуня і онука своєї знаменитої бабусі при мінімумі макіяжу, в непомітних, але стильних речах посміхалася на фото щосили.

Нагадаємо також, онука відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко опублікувала фото, на якому позує в стильному спортивному вбранні і показала любов до української традиції.

Так на нових опублікований кадрах з сторіз дівчина показала, ка прогулюється холодним Нью-Йорком, а також збирається обідати - на столі був апеетитный борщ з пампушками. А після, мабуть, точена Соня вирішили позганяти калорії від ситної страви у спортзалі.

Артиска показала, зокрема, з останньої локації досить відверте фото - вона в чорному спортивному костюмі розставила ноги і зробила селфі біля дзеркала. Але, справедливості заради варто відзначити, що дівчина зайвого кадрами не засвітила - у неї здебільшого всі пристойні знімки, стильні.

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