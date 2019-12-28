Дружина принца Вільяма, Кейт Міддлтон, викликає захват у публіки

Герцогиня Кембриджська є еталоном жінки практично у всьому світі. Є кілька секретів привабливості Міддлтон.

По-перше, у Кейт завжди чисте волосся, натуральний колір і підстрижені кінчики, пише sm-news.ru. Її зачіска завжди ідеальна.

Герцогиня, в основному, ходить з розпущеним волоссям, тільки зрідка збираючи їх у хвіст, або, для урочистих випадків - в пучок.

По-друге, Кейт завжди вибирає плаття А-силуету, які підкреслюють її фігуру і виглядає дуже жіночно.

У палаці категорично проти міні, але це і робить Кейт ще більш елегантною.

Також Міддлтон вибирає тільки матові колготки, що природно, адже блискучі - тільки б удешивили образ. Крім того, герцогиня не носить кольорові колготки, або колготки з малюнком.

Крім того, Кейт рідко побачиш без посмішки. І правда, адже посмішка прикрашає будь-яке обличчя.

І останній секрет привабливості - ввічливість. Кейт не підвищує голос і ніколи не лається. Вона поводиться з гідністю, і не опускається до рівня кривдників, і не осуджує. До речі, Міддлтон не дивиться на людей зверхньо.

Нагадаємо, експерт Патті Вуд вивчив мову тіла герцогині Кембриджської. За його словами, по рухах Міддлтон помітно - діти для неї в пріоритеті. Турботлива мати переживає за своїх дітей, і часто до них нахиляється.

Таким чином, герцогиня хоче зрозуміти, коли ті почувають себе некомфортно. Погляд жінки завжди прикутий до дітей, а не на камери і репортерів.

Раніше повідомлялося, що в цьому році діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма , Джордж і Шарлотта, вперше були на дорослому різдвяному виході. Тому вся увага притягли саме вони.

На службі також був присутній принц Чарльз і сама королева Єлизавета, яка приїхала на автомобілі Bentley разом з дружиною Чарльза — герцогинею Корнуольською, Каміллою.

Раніше ми писали, що 2020 рік у Великобританії пройде під знаком Кембриджів, тобто Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Виявляється, герцоги Кембриджські готують для своїх шанувальників цікаві новини.

Нагадаємо, що стоїть за лякаючим знаком Кейт Міддлтон, яка шарахнула від принца: скандальна правда.

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