26 грудня стало відомо про смерть 86-річної актриси і режисера Галини Волчек

Шанувальники і зірки шоу-бізнесу були шоковані сумною звісткою. Багато хто вже висловили співчуття рідним і близьким знаменитості, пише Рoliteka.net.

Зокрема, світська левиця і телеведуча Ксения Собчак на своїй сторінці в Instagram написала наступне:

"Пішла Велика Людина. І всі слова зайві-їх буде багато, дуже багато, і всі будуть заслужені слова ,а почуття не передати...", - написала зірка.

За словами Ксенії, кілька років тому їй довелося брати інтерв'ю з нагоди ювілею театру "Современник" у Волчек і вони проговорили три години.

Собчак здивувалася, чому актриса дала інтерв'ю саме їй, на що та відповіла: "Нікому поки не даю інтерв'ю, навіть до Берману і Жиндарьову поки не йду, хоч люблю їх, а от з вами вирішила поговорити. Тому що ви теж, як і я , “проти правил”....».

В кінці листопада Ксенія захотіла знову поспілкуватися з Галиною Волчек у своєму проекті "Обережно Собчак". Вона написала актрисі, а пізніше подзвонила.

Волчек розповіла, що їде від примадонни Алли Пугачової та її дітей, яких вона обожнює.

У підсумку обидві домовилися про зйомки, проте вона так і не відбулася з причини смерті зірки.

"В телефоні її повідомлення, а її вже ніколи з нами не буде. Ніколи. Дивлюся в екран, на її відповідь і не можу повірити що так.... «А потім всі велетні померли»(з)", - написала Собчак.

Нагадаємо, Максим Галкін, чоловік Пугачової, тужить за померлою актрисою і режисером Галиною Волчек.

Галкін поділився фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постали вони з Аллою Борисівною, Крістіною Орбакайте і самою Волчек.

За словами гумориста, 86-річна Галина Борисівна дуже любила їх з Аллою дітей - 6-річних Гаррі і Лізу, як втім і вони стареньку.

Раніше ми писали, що актор Сергій Гармаш повідомив глядачам "Современника", що артисти не вийдуть на поклін, так як пішла з життя художній керівник, режисер і актор Галина Волчек.

Артисти дуже вибачилися перед залом, але вийти не змогли.

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