Відома українська співачка Настя Каменських поділилася знімками, як виглядала до схуднення

Настя ретельно стежить за своєю фігурою і намагається бути у відмінній формі. Вона не приховує того, що їй допомагає спорт і правильне харчування. Каменських відвідує кілька разів в тиждень спортзал, а також щоранку бігає. До такого режиму дня вона привчила і свого чоловіка Потапа, відомого українського продюсера. Про це пише Politeka.

Але так було не завжди. До цього Настя важила набагато більше. Зірка поділилася, що вона скинула майже 20 кілограмів.

Артистка показала фото, як виглядала до цього.

"Нам дівчаткам завжди знайдеться поліпшити собі! Я як і багато хто час від часу займаюся самокопанням. Тут би гомілка поменше, а тут би підкачати "персик", а може взагалі поміняти колір волосся. І ця жінка всередині нас ніколи не вгамується. Потрібно завжди йти вперед, працювати над собою, мріяти і досягати, тільки все це треба робити з кайфом за життя", - ділиться своїми секретами краси Настя.

Якщо порівняти знімки, то можна зрозуміти, що зміни пішли на користь артистці. Тепер на неї всі рівняються, хтось займається спортом, хтось йогою. У будь-якому випадку, Каменських добре виглядає на свої 32 роки.

На поточний момент вона не соромиться своєї фігури і показує її шанувальникам. Деякі фото бувають дуже відвертими.

Раніше ми повідомляли, що Каменських в латексі потрясла упругостями на камеру.

цього разу Настя для сцени вибрала колготи зі звіриним розмальовкою, латексне боді, а також рожевий піджак. Образ вийшов дуже жарким на тлі танцівниць.

"Запали, так запилили. Дякую Катя Осадча, що запросила презентувати свій хіт Элефанте на "Вечорі прем'єр", - написала Каменських.

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