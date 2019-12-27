Відома українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала знімки в чотирьох нарядах і попросила вибрати, який найкраще підійде на Новий рік

На першому фото Леся позує в зеленому короткій сукні, що підкреслює п'яту точку і талію. На другому фото Нікітюк позує вже на дивані в досить пікантній позі, сукня сріблясте в цей раз, з чорним верхом. На третьому знімку Леся сидить, швидше за все, біля ванної, і розсунула ноги. Блискучий образ стає ще пикантней завдяки глибокому декольте. На четвертому фото Никитюк вже біля вікна в сукні з відкритими плечима. Про це пише Politeka.

Фанатам найбільше сподобався другий наряд, як він символізує майбутній рік металевої щури:

"1 мені подобається) яскраво", "Без одягу куди цікавіше", "2. Рік металевої щури", "2, просто бомба", "Рік металевої щури буде, а значить сукня номер 2 підходить ідеально".

Повідомлялося, що Леся Нікітюк продовжує дивувати шанувальників яскравими, а іноді і дуже сміливими фото і відео, які публікує на своїй сторінці в Instagram, а також інтригувати цікавими зауваженнями.

В цей раз знаменита українська телеведуча, яка активно веде профіль у соціальній мережі Instagram показала на відео і фото, як розважалася перед черговим виступом.

Повідомлялося, що Нікітюк у шкіряних штанях засвітила свою гордість прямо на вулиці.

Леся в цей раз позувала на вулиці. На ній були шкіряні штани і легка курточка. Під нею виднілася сорочка і, можливо, боді. Можна припустити, що Никитюк забула одягнути білизну. Образ вона доповнила стильною сумочкою і капелюхом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Ух, яка Леся", "Малятко", "Леся, красуня", "Ух, яка".

Нагадаємо, Нікітюк розстебнула сорочку, блиснувши бежевим білизною

А ще Politeka писала, що Нікітюк похвалилася формами в шкіряних штанях

Також Politeka повідомляла, що Нікітюк заплуталася у власному плаття і повалилася перед сценою



