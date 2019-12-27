Нові фото Анфіси Чехової вийшли дуже ефектними - артистка позували при приглушеному світлі, випнувши свою пишні груди
Про це пише Рoliteka.net з посиланням на Instagram знаменитості.На опубликованих знімках артистка і популярна телеведуча розташувалася, ймовірно, в джакузі. Зірка вирішила трохи розслабитися напередодні низки новорічних свят.
На Чехової відрядний і темний, але при цьому - дуже ефектний купальник. Зрозуміло, вона виставила напоказ своє головне достоїнство - об'ємні груди, перемички раніше згадуваного купальника ледве, здається, стримували щоб ті не "вислизнули" назовні.
Так на нових опублікованих фото артистка ніжиться в напівтемряві і при цьому посміхається. Сидячи по пояс у воді, вона виглядала дуже ефектно.
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Анфіса Чехова щодня радує підписників відвертими особистими кадрами у своєму мікро-блозі. Так раніше артистка позувала на диванчику, при цьому закинувши ноги на подушки і частково спинку дивана. Таким чином знаменитість прорекламувала один з курортних готелів.
На Чеховій виблискує нічна білизна смарагдового кольору волосся, як завжди, бездоганно покладено. На фото чітко видно жіночні вигини артистки, а також видно – як форму грудей повторюють витончені шовку, точніше – її анатомічні особливості.
Шанувальники на рекламу майже не звернули уваги, інша справа – стрункі ніжки і чуттєві кадри з їх улюбленицею «у центрі подій».
А на раніше опублікованому нею відео – її та її сина знімає на камеру, напевно, за допомогою телефону її мама і бабуся хлопчика. Анфіса Чехова в купальнику насолоджується місцевими видами та ніжиться в джакузі, хлопчина поруч гратися у врю і перепитує бабусю: «знімає вона» їх. Кілька разів телеведуча показово бризнула на хлопчика майже пінної водою, схоже сім'я непогано провела час на популярному курорті.
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