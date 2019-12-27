Анна Сєдокова зі своїм коханим розповіли про поповнення в сім'ї

За словами артистки і спортсмена, вони готові до того, що їх сім'я, можливо, стане більше. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної виконавиці.

Так на новому опублікованому фото парочка – Анна Сєдокова та Янніс Тімма позують не пригорнувшись один до одного, як це звикли спостерігати шанувальники артистки, а стоячи нарізно в ліфті. Вирази облич у знаменитостей, м'яко кажучи, похмурі:

«Ох і день сьогодні .І наревілись і намріялись. І знову засмутилися. Ви бачили сторі ( .. Ми вирішили, що наша сім'я готова стати більше. Тільки не падайте в непритомність ми зрозуміли, що хочемо, щоб наша сім'я стала більшою…», - підписала Седокова фото та мова у величезному пості йшла про те, що вони побували в розпліднику і вирішили обзавестися собачкою.

За словами співачки, дітей про нових «членів сім'ї» вже сповістили, от тільки щось там поки з вибором цуценятка не заладилося…

Шанувальники пишуть парі слова підтримки і захоплення, дехто одразу не зрозуміли, чому ж на фото присутній якийсь «холодок» між закоханими, але потім дійшли до думки про те, що знаменитості просто дуже втомилися протягом дня.

Нагадаємо також і про те, що Сєдокова показує у мережі зухвалі фото, незвичайні образи, а також сміливі вбрання - зірка активно демонструє все це на своїй сторінці в Instagram. При цьому зірка не соромиться свого тіла і тому не реагує на слова недоброзичливців.

В цей раз Ганна представила себе в новому іміджі. Так, в Інстаграмі артистка показала, як відпочиває з близькими подругами. Дівчата розважалися на камеру і всіляко розважалися у новорічних образах.

«Якщо ваші подружки не схожі на моїх не кличте мене свої паті 😂 А якщо чесно , то як би ми прожили без подружок ! Хто б нас сказав правду , яку ми не хочемо чути 😂Люблю вас сильно @rudovanata @viktoriadesyatnikova ❤️Відзнач свою найкращу подружку і отримай плюс біля новорічної карму 😂❤️», – пише Ганна під новим відео в Instagram.

Ось що написали шанувальники:

«Подруги - це ті, за яких завжди є що згадати, все саме веселе, сумне і неймовірно цікаве 😍», «милі та позитивні», «Просто вогонь відео 🔥🔥🔥», «Класна ви Ганна така👍🙏🤗❤️».

Я весь час отдергиваю себе, коли знімаю нас в сторі, адже щастя любить тишу і що скажуть люди... Але я відчуваю, що навіть якщо зроблю найбільшу помилку, він все одно буде поруч. Мене підтримувати і любити те, чим я займаюся так само спекотно, як я. А я полюбила баскетбол 🏀Напевно, це є одна з формул щастя в парі - поважати і любити професії і справи один одного.

Дякую за підтримку. Нескінченне спасибі за любов", – написала Анна раніше під одним з відео, коментуючи свої відносини.

Також Ганна вирішила прокоментувати свої відносини разом з молодим спортсмменом, після того, як про їхні стосунки стало відомо.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

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