Відома російська актриса Христина Асмус, дружина коміка Гаріка Харламова, показала себе в трьох образах

На першому фото Крістіна в короткій міні-спідниці, кросівках, панчохах, топі і кофті. На другому знімку Асмус вже в короткій білій сукні з відкритими плечима. А на третьому фото актриса позує у вигляді школярки, в блузці і короткої міні-спідниці, а на тлі стоять інші "школярки". Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що, хейтери і ЗМІ, жорсткі, так, у мене там засоси і постільні сцени? Який мій образ з кліпу вам більше подобається? 1, 2 або 3?", - написала Асмус.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під знімками:

"Яка жорстока провокація!!!", "Чудесні всі образи, люблю", "Засоси? Ой ну все! Щас почнеться", "Обалденная) дивно, що хтось може тебе хейтить, це протиприродно)", "нові еротичні образи, забавно", "Ось у спідничці дуже навіть нічого)".

Повідомлялося, що Асмус після скандалу пішла по руках, відео з новим красенем потрапило в мережу.

Популярна російська актриса, дружина коміка Гаріка Харламова Христина Асмус вляпалася в новий скандал.

Не встигли вщухнути пристрасті з-за надто відвертих постільних сцен фільму "Текст", про яку не чув лише ледачий, як артистка дала привід для чергових розмов. На цей раз Асмус розкритикували з-за сцени страсного з російським виконавцем Єгором Кридом.

зокрема, на своїй сторінці в Instagram Крід опублікував тизер свого нового кліпу на пісню "Love is", в якому заінтригував пристрасним поцілунком з Христиною Асмус.

Раніше ми повідомляли, що Христина Асмус з діркою на дупі поставили на місце.

Жорсткою реакцією користувачі мережі зустріли її новий пост.

Асмус опублікувала фото, на якому вбралася в майку болотного кольору і штани карго зі вставкою синього кольору на сідницях.

Пост вона присвятила нюанси акторської професії.

Нагадаємо, Христина Асмус вразила зовнішнім виглядом після скандалу і безсонних ночей

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