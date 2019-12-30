Донька одіозного політика Михайла Добкіна Алла показала одразу кілька особистих кадрів

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зоряної красуні. Так напередодні новорічних свят знаменитість вирішила допомогти тим, хто цього потребує.

Жінка відвідала які потребують турботи, ласки і засобів дітей разом з такими ж ентузіастами, як вона і порадувала малечу подарунками на свята:

«Снігуронька з мене не погана 😅❤ https://instagram.com/amdhelp/ спасибі всім, хто допоміг зібрати подарунки 💓💓💓», - підписала Алла Михайлівна підбірку фото і відео.

На кадрах із місця зустрічі з дітьми дітвора усіляко догождали зоряній гості - зробили їй цікаву зачіску, макіяж, пообнімалися і пофотографувалися всі разом.

Раніше, Алла Добкіна порощалась з люксовим відпочинком в ОАЕ і наостанок, так би мовити, вирішила запостити парочку відвертих кадрів з курорту.

На нових фото дочка свого відомого батька позує в роздільному модному купальнику і білій накидці. Вона показалася на відео "слоумоушен" з розпущеним волоссям - покрутилася під пісню Алли Пугачової "Позови меня".

Шанувальники і друзі з близькими нахвалюють привабливу молоду жінку:

«Сама сек**альна!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.

«Красатулька Ви😍»

«Слова пісні Пугачової)»

«Чарівний знімок☀👍»

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