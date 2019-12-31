Українська співачка Ольга Цибульська розповіла, що потрібно встигнути перед Новим роком

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий пост, пише Рoliteka.net. На фото артистка з'явилася в красивому платті, яке відкрило її плечі і ніжки. Все завдячуючи вирізам на вбранні. Образ Олі доповнювали красиві сережки і туфлі на шпильці.

На фото Цибульська широко посміхалася і виглядала розкішно.

В пості Оля розповіла, що потрібно встигнути зробити перед Новим Роком.

Так, першим ділом співачка купила подарунки рідним і друзям.

Також вона встигла переміряти всі образи зі своїм стилістом. Далі артистка з сином шукала сліди Діда Мороза.

В кінці артистка написала, що потрібно продовжувати вірити в чудеса.

За 13 годин пост зірки зібрав понад 11,5 тисяч лайків та багато коментарів.

"Олечка-красотуличка !!! 🤗🤗🤗😊❤️❤️❤️💋💋💋 Неймовірна!", "Ох і красива. Ваууу❤️❤️❤️", "Дуже хороша чарівна добра радісна Оля Цибульська богиня❤️❤️😍😍😍😍😍", "Краса !!! Схудла на 10 кг! Неймовірно !!! 👏👍💐", "Як же ти чарівно виглядаєш! 😍", "Сонечко Оленька!", "Бомбезно красуня 💥💥💥💥💥😍", "Кайф список😂", "Ви розкішно виглядаєте. Слідкую за вашими оповіданнями і фотографіями))) ✨🎄 ✨ З наступаючими святами вас і всю вашу родину ⛄)))", "Ноги добре поголені 😎", "Продовжувати вірити в чудеса - це складно ... 😭😥", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, недавно Оля зізналася, що скинула 10 кілограмів, завдяки фахівцям.

Нагадаємо, нещодавно Цибульська буквально заворожила яскравим образом в стилі 1920-х років.

Зірка постала в легкій, хвилястій сукні з глибоким декольте.

Голову артистки прикрашав чорний ободок. Сережки доповнювали образ красуні. Макіяж з акцентом на очі притягнув погляд.

Співачка продемонструвала ніжки в світлих туфлях-човниках.

В пості Оля поцікавилася у пеідписників, хотіли б вони жити у 1920-х роках.

Раніше ми писали, що Ольга Цибульська з нагоди дня народження вдарилася в спогади.

Зірка естради, якій 14 грудня виповнилося 34 роки, поділилася з шанувальниками архівним чорно-білим фото.

На фото Олі – не більше трьох років. Вона сидить, піднявши руки вгору.

Нагадаємо, що Оля Цибульська розповіла про страшну зраду у своєму житті: «Я була не готова».

Як повідомляла Politeka, «Секс був»: Цибульська зробила зізнання про DZIDZIO.

Нагадаємо також, що Цибульська показала, як виглядала в дитинстві: "мимиметр зашкалює"