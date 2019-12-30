Українська співачка Настя Каменських вразила користувачів мережі яскравими, соковитими образами під час прямих ефірів шоу Х-фактор

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Настя Каменських виступає в ролі зоряного судді і тренера в ювілейному 10-му сезоні шоу Х-фактор. Артистка ретельно підбирає образ для кожного ефіру, не втомлюючись вражати шанувальників і глядачів.

Так, зірка поставала перед глядачами: в спокусливому напівпрозорому мереживному вбранні; в відвертому образі в стилі диско; в образі фатальної красуні з червоним волоссям; перевтілювалася в Лілу Даллас - головну героїню фільму "П'ятий елемент"; в стильному сріблястому вбранні - укорочені штани і жакет, який одягла поверх чорного кроп-топа; в спокусливій сукні тілесного кольору; комбінезоні винного кольору з асиметричним вирізом і костюмі на дві половини - одна з них однотонна, а друга з написами.

Співачка вирішила нагадати користувачам мережі в Instagram про свої образи на шоу Х-фактор, показавши їх всі в одному пості. Крім того, Каменських запропонувала користувачам мережі самим вибрати кращий з образів.

Пыдписники зірки поспішили подарувати безліч компліментів для Каменських, а також почали обирати найкращий з усіх образів.

"Всі образи шикарні 💣", "Всі прекрасні ❤️❤️❤️👍", "Ви така красива що всі наряди виглядають на Вас приголомшливо)😍😍😍", "Та ви у всіх прекрасне", "8ї просто агонь всіх вогнів 😈", " Красуня 🌹завжди на 5👌", "Всі ідеальні образи💐👍", " Всі хлопці, напевно, намагаються дивитися вам САМЕ в очі😂".

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