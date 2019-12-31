З'явилися подробиці гучної "відставки" Лєри Кудрявцевої з російського телебачення

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, напередодні операції, під час якої колишній коханці Сергія Лазарєва видалили імпланти, вийшов новий випуск новорічної програми "Привіт, Андрій!".

Гостями святкового випуску стали Кудрявцева, Басков, Лазарєв і Кіркоров. Зірки обговорювали тему "Пісні року", ведучими якої вже дванадцять років є Лера і Сергій.

В один якийсь момент Микола Басков заявив наступне: "Серьожа постійно різний, а Лєра з року в рік однакова".

І цю фразу Кудрявцева емоційно сприйняла і "накинулася" на співака, висловивши йому своє невдоволення.

Вже після операції Лера Кудрявцева у своєму Instagram звернулася до Миколи Баскова: "Ти мене наврочив, зараза". Швидше за все, під час реабілітації телеведуча не зможе вийти на сцену, тому співак може помітити її в ефірі.

Раніше ми повідомляли про те, що Лера Кудрявцева залишилася без грудей. 48-річна російська телеведуча Лера Кудрявцева днями перенесла серйозну операцію із-за розриву грудного імпланта.

Виявилося, 15 років тому вона в одній з московських, нібито перевірених, з хорошою репутацією, клінік, зробила собі операцію по збільшенню грудей.

Лікар їй тоді сказав, що термін гарантії - довічний - і "хоч танком дави" нічого з імплантами не трапиться. Однак недавно з'ясувалося, що вже років 5-6 як один з них лопнула, і все це час силікон виливався "куди тільки можна".

Пластичний хірург Світлана Жаркова заявила, що інцидент з Лерою Кудрявцевою - виключення з правил. За її словами, телеведуча могла отримати серйозну травму в анамнезі і навіть не здогадуватися про неї.

Але фахівець в подиві, чому Лера Кудрявцева кілька років ходила з пошкодженими імплантами.

Нагадаємо, телеведучу застукали за несподіваними розвагами: "Попросила ще...".

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