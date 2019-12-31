Актриси «Жіночого кварталу» підхопили челлендж новорічних спогадів

Майбутні зірки сцени ще з дитинства проявляли свої незвичайні театральні здібності, передає портал IOD.MEDIA.

Так, Олена Кравець зізналася, що в садочку через світле волосся завжди отримувала роль Снігуроньки. Однак коли колір трохи потемнів, її понизили до Сніжинки.

На цьому фото Олена – друга зліва.

Ірина Сопонару була на всі ролі майстер. Вона могла зіграти і Циганку, і Сніжинку, і ще безліч персонажів. Більше того, під час репетицій вона запам'ятовувала всі тексти і могла підмінити будь-якого героя. Єдине, чого вона ніколи не робила в ці дні, – не колядувала, тому що батьки не пускали.

Ольга Жуковцова мріяла зіграти Снігову Королеву, але їй діставалися ролі Розбійниці, сніжинок і навіть Гнома. Вона досі вірить у Діда Мороза і пише йому листи зі своїм сином.

Валерія Товстолес найчастіше грала Сніжинку і Східну принцесу, а в Діда Мороза не вірить з п'яти років.

Анастасія Євтушенко теж найчастіше грала сніжинок, але одного разу їй довелося побути Дідом Морозом. Листи новорічному герою вона писала до 10 років, а в дитинстві дуже хотіла стати балериною. Зараз артистка мріє про власне житло і машину.

Еліна Мбані писала листи Діду Морозу та Святому Миколаю. Найбільш пам'ятним подарунком для неї став будинок для ляльки Барбі, про який вона мріяла.

Олександра Машлятіна отримувала головні ролі на ранках, але найчастіше це були негативні персонажі: Баба-Яга, Лисиця Аліса, і Снігова королева. Найбільшим бажанням дівчинки з небагатої родини було, щоб Дід Мороз поклав під ялинку «не зубну щітку»

Марті Адамчук на ранках діставалися ролі Шахерезади, Циганки, хоча потай вона мріяла побути Снігуронькою. Найбільшим дитячим бажанням було стати лікарем, але оскільки в подарунок медичного набору вона не дочекалася, "довелося йти в артистки".

Віра Кекелія найчастіше на ранках була Сніжинкою.

Катерина Нікітіна з дитинства займалася танцями, тому новорічні свята були для неї часом, коли доводилося танцювати дуже багато. Одного разу їй випало зіграти навіть роль підодіяльника. На ранках вона була і Сонечком, і Зайчиком, і Квіточкою, а коли стала старшою, то і Розбійницею.

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