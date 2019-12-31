У Великобританії на 76-му році життя помер відомий артист Ніл Іннес

Він був композитором, музикантом, пародистом, а також писав пісні для комік групи «Монті Пайтон». Про смерть Ніла повідомив його агент Найджел Мортон, передає The Sun.

Джеймс Ніл Іннес пішов з життя 29 грудня 2019 року. Він нічим не хворів, тому його відхід став трагічною несподіванкою для сім'ї і шанувальників.

«Ми втратили прекрасну добру, ніжну душу, чия музика та пісні зворушили серце кожного і чий інтелект і пошук істини надихнули нас всіх», – заявили близькі музиканта.

У Ніла залишилися дружина Івонна, троє синів Майлз, Люк і Барні і троє онуків Макс, Іссі і Зак.

Іннес народився 9 грудня 1944 року у графстві Ессекс. Своє дитинство він провів у Німеччині, де кілька років навчався грі на фортепіано.

Повернувшись до Великобританії, він навчався в школі Торпа в Ессексі, трохи пізніше перейшов у Норвічськю школу витончених мистецтв, в 1964 році вступив до Голдсміт-коледжу Лондонського Університету. В цей час він і його приятель Вернон Дадлі познайомилися зі студентами лондонської Школи мистецтв Вівіані Стэншеллом і Ларрі Смітом, після чого приєдналися до їх групи The Bonzo Dog Doo Dah Band. Він виступав в якості вокаліста, а також грав на фортепіано та гітарі.

Також Ніл створив The Rutles — вигадану групу, що була придумана як пародії на The Beatles.

У середині 1970-х пародист почав співпрацювати з комедійною трупою «Монті Пайтон». Він з'являвся в таких фільмах, як «Монті Пайтон і священний Грааль», «Житіє Брайана по Монті Пайтон» і «Монті Пайтон у Голлівуді». Іннес також брав участь в серіалі «Монті Пайтон: Літаючий цирк».

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