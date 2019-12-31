Відома українська гімнастка Ганна Різатдінова, яка є фіналісткою шоу «Танці з зірками», поділилася жаркими знімками

Як повідомляє Politeka, кадрами дівчина поділилася в Instagram.

Так, опублікованому знімку Різатдінова позує в яскравому помаранчевому боді прямо на тлі багатоповерхівок, виставивши напоказ ідеальну фігуру.

А на іншому знімку Різатдінова танцюємо разом зі своїм партнером під водою в елегантній сорочці і нижній білизні.

Проте українці не змогли висловити свою думку про елегантному вбранні і соковитих формах гімнастки, оскільки знімками дівчина поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська гімнастка Ганна Різатдінова, фіналістка шоу "Танці з зірками", підвела підсумки 2019 року

На фото Ганна позує в короткому білому топі і спідниці. Різатдінова залишила відкритим живіт.

"Якщо підвести підсумки року , то можу сказати що він дав мені дуже багато уроків!! Перші пів року мені здавалося , що він випробовує мене на міцність... але з літа моє життя перевернулося . Я ризикнула і почала все з чистого аркуша . Спасибі танців ! Це однозначно найяскравіша подія цього року!" - написала Анна під фото.

Вона також сказала всім дякую за нові емоції. За рік Різатдінова зросла емоційно і морально.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Анна,ви молодець!Бажаю в 2020 перемоги на Танцях з зірками!", "З наступаючим, Ганна!!", "Щаслива за тебе!! Довіряй світу і все буде добре".

Повідомлялося, що відома українська гімнастка Ганна Різатдінова порадувала шанувальників новим знімком в соцмережі.

Фіналістка шоу «Танці з зірками» позує за кермом розкішного позашляховика.

На ній чорні джинси і такого ж кольору джинсова куртка, біла футболка і туфлі на шпильці.

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