Зіркова пара приємно здивувала публіку у перший день нового року

Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового Ксенія порадувала публіку сімейним фото

Традиційний селфі-знімок біля пишної новорічної ялинки з усією родиною, припав до смаку багатьом шанувальникам зоряної сім'ї, пише Рoliteka.net. Відповідне фото Кошова Ксенія розмістила в своєму Instagram-акаунті.

Так на фото знаменитий комік Євген Кошовий постав перед публікою в сорочці навстіж, на фото присутні доньки зіркового артиста, матері подружжя і, зрозуміло, сама господиня дому - Кошова Ксенія.

Вся сім'я перебуває на фото в прекрасному настрої і вітає українців з Новим 2020 роком.

Шанувальники пишуть всілякі приємності на адресу відомого сімейства, зокрема, що чудово, що всі вони зібралися разом, включно зі старшими членами сім'ї.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий приміряв образ Санта Клауса.

«Наш Дід Мороз «на стилі». Повним ходом готуємося до новорічного туру «Вечірнього Кварталу», - говорилося в підпису в Instagram.

На артисті красувався яскравий наряд. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ухти», «Круть», «Жеко, я тебе спочатку не впізнав ,багатим будеш», «Дід Мороз зовсім несхожий на Женю», - написали вони.

Нагадаємо, Кошовий вирішив у Сторіз побажати всього доброго підписникам, щоб ті не нудьгували. На знімках у Євгена Кошового, втім, як і завжди, злегка є всякі гримаси.

На кадрах видно обличчя знаменитого артиста, правда свої очі він вирішив прикрити очками-эмоджи. Він випнув підборіддя, так як фотографував себе знизу.

Шанувальники оцінили позитивного Кошового і відзначили, що той непогано виглядає.

Раніше повідомлялося, що дочка актора студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила нарядом на дитячому ранку.

«Тыдыщ. Спасибі!», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках дочка Кошового позує в ролі одного з фиксиків. Однак українці не змогли висловити свою думку, оскільки кадри опубліковані в Stories.

Нагадаємо, Кошовий з «Квартал 95» ошелешив різкою зміною в зовнішності: зовсім не впізнати

Як повідомляла Politeka, на сім'ю Кошового з «Квартал 95» напали, з'явилися жорсткі кадри.

Також Politeka писала, що Кошовий з «Кварталу 95» зізнався, як натерпівся від знущань, замішані близькі.