30-річний Нік Гордон, якого співачка Вітні Х'юстон виховувала з 12 років, помер у середу, 1 січня, в лікарні

Як стало відомо з повідомлень зарубіжних ЗМІ, Гордон переніс кілька серцевих нападів у новорічний день і був доставлений у відділення інтенсивної терапії лікарні Альтамонте-Спрінгс, де він в кінцевому підсумку помер. За попередньою інформацією, причиною проблем зі здоров'ям і смерті стало передозування героїном.

Про смерть Ніка в соцмережі Фейсбук вчора, 2 січня, повідомив його брат Джек Уолкер-молодший.

«Ми спустошені втратою мого прекрасного брата... - написав Уолкер-молодший. Це залишило порожнечу в серцях моєї сім'ї і його друзів. Битва Ніка в житті була нелегкою. Я буду вічно вдячний, що бог надав невеликий шанс у самому кінці життя Ніка, і я зміг тримати його за руку, поки він відходив...».

Зазначимо, раптова смерть Гордона наздогнала його через три роки, як його юридично визнали винним у смерті доньки Вітні Х'юстон Боббі Крістіни Браун.

22-річну дівчину знайшли без свідомості у ванній кімнаті в таунхаусі в Джорджії, де вона жила разом з Ніком після загибелі Х'юстон. Померла вона в лікарні, так і не прийшовши до тями. Причиною смерті Боббі Крістіни стало передозування наркотиками. Довгий час вони з Ніком спілкувалися як брат і сестра, але після смерті матері - зблизилися. Зареєструвати стосунки пара не встигла.

За рішенням суду Гордона зобов'язали заплатити 36 мільйонів доларів сім'ї Боббі Крістіни.

Примітно, що за таким "сценарієм" загинув близький друг дочки Х'юстон - Макс Ломас. Його знайшли у ванній кімнаті лежачим на підлозі. Поруч з ним був шприц з речовиною, яка його і згубила. Ломас був свідком по справі смерті Боббі Крістіни. Він знаходився в будинку, коли сталася трагедія. За його словами, Нік і Боббі посварилися, після чого дівчина відправилася у ванну. Бойфренд кілька разів заходив до неї. Коли Ломас зрозумів, що занадто довго вона там знаходиться, зайшов і виявив її в несвідомому стані.

Нагадаємо, Вітні Х'юстон померла в 2012 році. Її виявили у ванній. Причиною смерті стала ішемічна хвороба серця, також з'ясувалося, що співачка вживала заборонені речовини.

Нагадаємо, знаменитий актор Кевін Костнер розкрив таємницю культового фільму «Охоронець»: «насправді…»

Як повідомляла Politeka, брат Вітні Х'юстон відкрив її найбільшу таємницю

Також Politeka писала, що багаті теж плачуть: топ зірок, яким довелося пережити пекло в сім'ї