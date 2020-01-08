Скандальна українська співачка MARUV, яка славиться своїми відвертими танцями і любов'ю до латексу, похвалилася своїм відпочинком в Росії

Відома українська співачка зараз відпочиває берегах річки Мзимта, на популярному для росіян курорті Роза Хутір. На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка опублікувала кілька кадрів, змусивши шанувальників заздрити її райських утіх в гарячій ванні серед засніжених гір, повідомляє Politeka.net.

У Инстаграме зірки можна знайти безліч пікантних знімків – відвертих, яскравих і різних. Артистка досить часто ділитися з шанувальниками в Instagram різними жаркими кадрами. Цього разу вона показала селфи в гарячій ванні з рушником на голові, яке приховує її сині волосся. Однак груди знаменитість прикрити забула.

Stories Maruv спочатку показала селфи в дзеркалі, на якому стоїть у білому халаті в підлогу і зі своєю незвичайною зачіскою, тримаючи в руках телефон. Після чого співачка зняла халат і залізла у ванну під відкритим небом, щоб насолодитися гарячою водою і видами.

Шанувальникам вона також подарувала насолоду споглядати види, але вже більш інтимного характеру. Марув нахилилася і підняла на загальний огляд свою груди в леопардовому купальнику.

На відео вона посміхається від щастя і показує, що знаходиться навколо неї.

Нагадаємо, що раніше MARUV показала млосні знімки у відвертій сукні. Так, на опублікованих знімках MARUV позує в короткій сукні, виставивши напоказ «гордість Кардашьян» і «осину» талію.

Можна помітити, що дівчина нібито позує на тлі диамантов, а образ вона вирішила доповнити елегантною шапкою у французькому стилі і високими черевиками.

Уточнимо, що шанувальники MARUV були позбавлені можливості висловити захоплення про вбранні кумира, оскільки фото дівчина опублікувала в Stories.

Як повідомлялося раніше, українська виконавиця MARUV показала апетитні форми в латексі. Знімками дівчина поділилася в Instagram.

«Це було моє саме незвичайне виступ!», - йдеться у підписі.

Нагадаємо, що MARUV в латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

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