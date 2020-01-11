Колишня солістка російської групи "Серебро" постала перед користувачами мережі у вельми відвертому образі

На фан-сторінці популярної російської співачки Ольги Серябкиної (MOLLY) з'явилося фото, на якому зірка позує в купальнику, пише Рoliteka.net.

Оля стоїть в пікантній позі: нагнувшись і спершись ліктями об стіл. При цьому співачка п'є коктейль з трубочки на пляжі. Серябкіна дивиться в камеру, її очі підведені чорним олівцем. Пишне і вологе волосся артистка притримує через сильний вітер.

Від фігури в білому бікіні не можна відвести очей. Зірка виглядає дуже сексуально.

"Може бути, я була світанком, але ти любив тільки заходи сонця🌇", - підписано фото Серябкиної.

За 13 годин пост Ольги зібрав понад 2000 лайків та багато коментарів.

"Оля це ти де?", "Норм чо", "Ти завжди краща", "))) Тепер я знаю - що треба, щоб так поставити )))", " Не сумуйте)", "Прекрасна", "Сексик 🔥🤗", "Пупсик просто 😍", "краса", "Дай ковточок😂", "Ну чо ти так стоїш? Хто позади???", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на фан-сторінці Серябкиної показали фото, де вона з'явилася у відвертому образі. Дівчина перебувала в пінній ванні, однак при цьому в куртці, яку розстебнула.

Образ Ольги доповнив незвичайний макіяж з білими стрілками і підведеними очима, а також великі сережки, що нагадують пружину.

На знімках зірка або лежить у ванній, або піднімається і зухвало дивиться в камеру.

"Ніхто не зможе врятувати тебе від утоплення, якщо ти не готовий залишити океан 😉#molly", - підписані фото.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна, похвалилася струнким тілом в своєму Instagram.

На знімку артистка з'явилася в короткому топі і сірій куртці.

Оля продемонструвала ідеальні вигини. Артистка закинула руку на голову і прочинила губи. Завершував гарячий образ томний погляд.

У своєму пості Серябкина розповіла, що створила емодзі-стікери, які, на її думку, будуть актуальними.

Нагадаємо також, що Ольга Серябкина продемонструвала пишні форми в ледь прозорому вбранні.

Зірка позувала у білій сукні, виставивши напоказ ідеальні форми.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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