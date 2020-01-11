Настя Каменських похвалилася своєю ідеальною фігурою і розповіла про своє бачення жіночності

Популярна українська співачка насолоджується пляжним відпочинком зі своїм чоловіком Потапом. До радості фанатів, Настя не забуває ділитися новими кадрами своїх палких пригод на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляє Politeka, на цей раз зірка опублікувала фото з пляжу, на якому вона позує в неоново-зеленому купальнику. На знімку співачка підняла руки вгору і спокусливо підняла ногу, підкресливши вузьку талію.

Соковите фото Каменських супроводила великим постом, у якому розповіла про головний талант жінок.

«Емоції, почуття, відчуття, турбота, ніжність, любов, інтуїція, підтримка, жіночність, вміння насолоджуватися життям - це талант кожної жінки. Жіноча фізіологія, психіка, енергетика, тіло, внутрішній світ, сприйняття налаштовані саме на це. Жінка від природи володіє - надзвичайною пластичністю, дивовижною сприйнятливістю, здатністю відчувати. І кожна з нас повинна розвивати в собі цей талант», - написала співачка.

Її шанувальники тут же почали обговорювати цей пост і фото виконавиці. Варто відзначити, що серед фоловерів Насті знайшлися як згодні з нею, так і ті, хто не підтримує її позицію.

«Як правильно сказано)) Настюшка ти розумничка люблю тебе», «Красива, слів немає! Все дав Бог, і красу і талант!», «Потужний горіх!», «Ідеальна фігура, ви просто молодець!», «Ех Настя шикарна брюнетка!», «Чортовка хороша», «Настя що за приколи?) Де груди», «щось Настя все схуднути не може», «У вас гарне тіло, навіщо стільки фотошопу?», «Розкішна дівчинка», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Настя разом зі своїм чоловіком – репером Олексієм Потапенком відправилася у відпустку в Мексику.

Для виходу в світ зірка вибрала коротке чорне атласне плаття з мереживом, доповнивши вечірній образ невеликою сумочкою через плече і оригінальними великими сережками-кільцями, прикрашеними камінням. Головною ж родзинкою нового лука стала оксамитова накидка-кардиган жовтого кольору. Настя зробила також незвичайний макіяж – вона усыпала особа золотим глітером, підкресливши тим самим колір своїх очей.

Нагадаємо, Каменських засвітила схудлу фігуру на відпочинку в Мексиці.

Як повідомляла Politeka, Каменських налякала виглядом під час відпочинку: "Зупинись! Одяг висить, вся синя...".

Також Politeka писала, що Каменських влаштувала очманілі танці у новому іміджі.