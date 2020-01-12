Дочка відомого українського продюсера Потапа (Олексій Потапенко) Наташка Горова поділилася яскравими фото з відпочинку, де вона зі своєю мамою Іриною

На першому фото Ірина та Наталя позують в профіль. На дівчатах пляжні сорочки і купальники. На другому фото Горовые дивляться вже на камеру. На третьому знімку дівчата розташувалися досить близько до камери і Ірина робить вигляд, що закриває об'єктив. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відмітка хлопцям, які роблять фото дівчатам.

По-перше, дякую що ви є.

По-друге - якщо останній кадр, який ви зробили, не такий як 3я фотка - хороших фото не чекайте. Про-досвід.

Мені подобається, що @potapchiq вже знає толк у фотографіях. Вибирає більш правильний ракурс, радить позу і локацію, не хлопець, а мрія росте", - написала Наташка під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів і майже 800 лайків:

"Красуні", "Які гарні", "Мені потрібен такий брат".

Раніше ми повідомляли, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася формами нескромном купальнику.

Так, на знімках Горова позує на пляжі разом зі своєю мамою Іриною. Як можна помітити, один із знімків зроблено в 2019 році, а другий – вже в цьому.

На іншому знімку Горова позує в тому ж облягаючому купальнику, поверх якого красується не менш відверте джинсове сукню.

Уточнимо, що шанувальники дівчата залишилися безмовні – кадри Горова викинула в Сторіс.

Повідомлялося, що соковита дочка Потапа показала принади без білизни, кадри облетіли мережу.

Так, опублікованому знімку Горова позує в одному топі без білизни, з-під якого стирчать соски.

Уточнимо, що дівчина також опублікувала архівний знімок, на якому позує в білих шортах-велосипедках і білому топі. Однак шанувальники Горовий не змогли висловити свою думку про форми дівчата, оскільки знімки вона викинула в Stories.

Нагадаємо, колишня Потапа вилізла на гору з дітьми і вразила визнанням

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