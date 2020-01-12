Відома українська співачка Світлана Лобода здалася в жаркому чорному образі

На фото знаменитість позує в чорному платті з глибоким розрізом. Доповнила образ Світлана чорними чобітьми, капелюхом та окулярами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"У мене на вас встав", "обожнювана Мною, супер зірка", "Тропікана жінка, гаряча і скажена", "Бандитка нашого часу", "Не пропадайте", "ау, Світлана Сергіївна ви найкраща, ми вас любимо! Ви дуже класна, удачі вам у всьому!!!", "Світла Ло: розкрадачка гробниць".



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Так, Лобода у відвертій сукні демонструє апетитні форми, поки на її тлі двоє чоловіків грають на музичних інструментах. В якийсь момент дівчина починає підспівувати і підтанцьовувати їм.

Звернемо увагу, що кадри Лобода викинула в Сторіс, тому її шанувальники не змогли висловитися про ідеальне тіло кумира.

Повідомлялося, що Лобода блиснула ідеальними формами в чорному бікіні.

цього разу артистка вирушила з ними у відпустку за кордон. З цього приводу артистка вже поділилася першими жаркими кадрами, позуючи на узбережжі. У крихітному бікіні фігура Світлани виглядала ще більш стрункою. Зазначимо, пост в Instagram з фото Лободи буквально завалили коментарями.

Також зірка представила фото зі зйомок в російському шоу «Вечірній Ургант». Зірка позувала у шикарному костюмі малинового відтінку. Пікантності кадру додало те, що артистка підняла ногу, демонструючи самому Урганта струнку ніжку, взуту у витончені босоніжки на шпильці.

Таким чином співачка повторила кадр, зроблений для обкладинки її нового альбому.

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