Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи Срібло, а зараз виступає під псевдонімом MOLLY, показала кілька спекотних кадрів у стінки

Знаменитість позує в чорному одязі на тлі білої стіни. Швидше за все, Ольга в сукні. Можна помітити п'яту точку Себяркиной, а також особа. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Кілька днів до активації робочого режиму ))) Вже 14 січня перший концерт в ‘20 році. Монако, чекай. Стартувати з тебе стає гарною традицією. А поки – у мене ще залишився цілий вікенд на відпочинок.", - написала співачка під кадрами.

"Дуже ніжна", "Монако? Ось це круто! Вітаю Олю, ось це рівень", "Приємного початку року!" "Шикарна", "Красуня", "Бомба".

Раніше ми повідомляли, що пишногруда екс-солістка "Срібло" розставила ноги на камеру.

Так на нових опублікованих фото зірка красується в чорній толстовці, ось тільки спідницю, шорти, штани або хоч що-то ще до неї - надіти забула.

Зірка позує на задвірках з салатовим пакетом, ймовірно, сміття біля сміттєвих баків, імітуючи, ніби сміття тягне за собою. Не до місця, але все ж вона у взутті - вечірньому варіанті на підборах. На одному з фото вона так широко розставила ноги, закинувши одну на сміттєвий бак.

Повідомлялося, що спокуслива екс-солістка «Срібло» блиснула своїми "багатствами" в мереживній білизні.

Так на нових опублікованих фото зірка красується вся в білому - піжамний білизняний комплект вигідно підкреслив фігуру артистки. На фото співачка красується в мереживній бра, видно її пружна, і судячи з побаченого - натуральна груди і частково - підтягнутий живіт.

Артистка на фото сміється і морщить при цьому ніс.

На іншому опублікованому фан-клубом артистки фото, Molly красується в темній майці, при цьому "виблискуючи" своєї об'ємної груддю. Але, на противагу фото в білому, тут Серябкіна на знімку загадково-засмучена.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" зігнулась у крихітному бікіні

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