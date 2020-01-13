Меган Маркл і принц Гаррі підготували сюрприз королівській сім'ї

Про це пишуть британські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в Букінгемському палаці, передає Politeka.net.

Як відомо, Маркл і Гаррі планують взяти участь в телевізійному інтерв'ю Tell-all US, в якому вони хочуть розповісти свою "історію".

Журналісти стверджують, що це може обернутися катастрофою для королівської сім'ї. Команда піарників, яку Меган Маркл найняла в США, вже контактує з деякими великими мережами у Штатах і знаменитою Опрою Вінфрі.

ЗМІ стверджують, що принц Гаррі з Меган Маркл могли б використовувати американську телевізійну платформу, щоб спробувати забезпечити "гарну угоду" зі старшими членами королівської сім'ї під час переговорів в Сандрінгеме.

"Може бути, вони отримають більше грошей, якщо погодяться не розмовляти", - висувають таку версію журналісти натякаючи на те, що королівська сім'я не захоче виставляти на загальний огляд свою "брудну білизну".

"Меган Маркл відчуває, що її змусили замовкнути, і більше не готова бути приглушеною. Вони з Гаррі вважають, що члени королівської сім'ї були расистами і сексистами. Її люди активно досліджують свої можливості", - додало джерело, розповідаючи про плани герцогині.

Раніше ми повідомляли, що після оголошення про складання своїх повноважень на Меган і Гаррі посипався шквал гострої критики в британських ЗМІ.

зокрема, телеведучий популярної програми Good Morning Britain Пірс Морган назвав герцогиню інтриганкою і шахрайкою, а самого принца - клоуном.

Але на цьому журналіст не зупинився. Він попросив Єлизавету ІІ позбавити молоду пару всіх титулів.

Телеведучий пошкодував 93-річну королеву і її 98-річного чоловіка Філіпа, яким на старості років доводиться терпіти витівки розбещеного онука і його підступної дружини.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.