Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "Неангели", поділилася фото з відпочинку

На знімку Слава позує в обіймах Артема Іванова, соліста групи "Інь-Ян". Камінська, видно, дуже задоволена, здалася в легкій сукні на тлі пальм і пляжних парасольок. Артем вибрав для фото футболку і шорти. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Той самий красень з групи «Інь-Ян».

Моя велика любов і мій голос у період самих сумних і трепетних моментів в житті.

саме Артем знає, коли мені стало «Добре», а коли – «Час» прощатися. а про наш дует вже ходять легенди))).

Чесне слово, от, здається, проста істина, але часто ми забуваємо: оточуйте себе правильними людьми. це дуже важливо для душі і серця", - написала Камінська під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Хорошого дивитесь разом", "Че він такий помічений", "Щастя Вам,Славочка! Побільше «Добре»", "Вічно у нього голова не мита", "Щічки наела", "Створіть групу "Не Янь" ))".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

А в цей раз похвалилася не менш милим кадром з дітками, але вже на самому відпочинку. Діти виглядали дуже щасливими, гріючись під променями сонця. Примітно, що син Слави позував не з сестрою Лаурою, а зі своєю подругою.

«Ось бувають в житті збіги 🥰 Знайомитеся) це Ліза ❤️ подруга Леонарда ❤️ ( улюблена подруга ) і ми летіли одним літаком і опинилися в одному готелі 🥰🤔 Збіг? Не думаю ❤️ @annas9964 😘 Щастя немає межі 😘😘😘😘😘», – написала Слава під постом.

Нагадаємо, Слава з «Неангелів» показала всі свої принади в карколомної позі

А ще Politeka писала, що Камінська показала фігуру після відпочинку на Балі

Також Politeka повідомляла, що Камінська розповіла, навіщо насправді вирушила на Балі



